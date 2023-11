Wann terminiert die DFL die nächsten Bundesliga-Spieltage?

Von: Korbinian Kothny, Tom Springer

Die Terminierung der Bundesliga-Spieltage ist ein komplexes Unterfangen. Diese Faktoren spieleb bei der Planung eine Rolle und so geht die DFL vor.

Frankfurt – Die Terminierung der Spiele in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga ist ein kompliziertes Unterfangen. Derzeit sind die Begegnungen im deutschen Spitzenfußball bis zum 13. Spieltag genau festgelegt. Eine Liga tiefer ist die Planung bis zum 15. Spieltag abgeschlossen. Wann wird die DFL die Daten der kommenden Matches bekannt geben? In der 45. Kalenderwoche (6. bis 10. November) sollen zusätzliche Spieltermine veröffentlicht werden.

Die nächsten termingenau angesetzten Bundesliga-Spieltage 11. Spieltag 10. bis 12. November 12. Spieltag 24. bis 26. November 13. Spieltag 1. bis 3. Dezember

Spielplan der Bundesliga: Bei der Erstellung werden viele Aspekte durch eine spezielle Software berücksichtigt

Aber warum werden die Spieltage nur nach und nach festgelegt und welche Aspekte beeinflussen die Terminierung? Die Erstellung des Spielplans vor Beginn der Saison ist äußerst komplex und erfolgt mit einer speziell dafür entwickelten Software, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf ihrer Webseite erläutert. Bei der Planung der einzelnen Matches kommen verschiedene Faktoren zum Tragen, darunter die Spieltermine benachbarter Vereine, Feiertage oder auch andere Großveranstaltungen.

Bei der genauen Festlegung der einzelnen Spieltage spielen auch internationale Wettbewerbe eine Rolle. Ein Team, das beispielsweise am Donnerstag in der Europa League oder Europa Conference League spielt, soll in der Bundesliga erst wieder am Sonntag antreten, um mindestens zwei Tage zur Regeneration zu haben. Daher wartet die DFL zunächst die Terminierung der internationalen Wettbewerbe ab, bevor sie die genauen Spieltermine festlegt.

Wann und wo rollt der Ball? So funktioniert die Terminierung der Bundesliga-Spieltage. © IMAGO/Ulmer

Genau festgelegte Spieltermine: Wann legt die DFL die nächsten Bundesliga-Spieltage fest? DFB-Pokal ist ein Faktor

Das Gleiche gilt für den DFB-Pokal. Die DFL wartet zunächst die Auslosung des nationalen Pokalwettbewerbs ab, um dann eine möglichst faire Terminierung der Meisterschaftsspiele für alle Teams durchzuführen. Daher ist in der Regel in der Woche nach der DFB-Pokalauslosung mit einer genauen Terminierung der kommenden Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga zu rechnen.

Darüber hinaus muss die DFL im Laufe der Saison bei der genauen Terminierung einige weitere Punkte berücksichtigen. Sie steht in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden, um einen möglichst reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten zu gewährleisten. Zudem muss die DFL auch die Interessen von Vereinen, Stadionbetreibern und Fans sowie die Medienverträge berücksichtigen. (tos)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.