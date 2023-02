16-jähriges Wunderkind verzückt Paris: „Das größte PSG-Juwel“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Unter Weltstars wie Neymar (li.): Teenager Warren Zaire-Emery (re.) von Paris Saint-Germain. © IMAGO/ Matthieu Mirville

Bei Paris Saint-Germain trumpft ein Teenager auf. In Frankreich wird er als „PSG-Juwel“ gefeiert. Wird Warren Zaire-Emery gegen den FC Bayern zum X-Faktor?

München/Paris - „Ich habe mein erstes Tor in der Ligue 1 erzielt. Und ich habe es mit Messi gefeiert. Ich kann es nicht glauben!“ Warren Zaire-Emery war die Begeisterung anzumerken, nachdem der 16 Jahre junge Youngster beim 3:1 gegen Montpellier HSC kürzlich sein erstes Profi-Tor für Paris Saint-Germain erzielt hatte.

Name: Warren Zaire-Emery Geburtstag: am 08.03.2006 in Montreuil bei Paris Klub: Paris Saint-Germain (seit der Jugend) Nationalität: Frankreich Größe: 1,78 m Position: defensives Mittelfeld Profi-Debüt: am 6. August 2022 gegen Clermont Foot (mit damals 16 Jahren) größter Erfolg bislang: U17-Europameister 2022 mit Frankreich

Paris Saint-Germain: Warren Zaire-Emery macht auf sich aufmerksam

Es passierte am 1. Februar 2023 in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Einer der ersten Gratulanten war tatsächlich jener Superstar Lionel Messi, der wenige Wochen zuvor mit Argentinien in Katar Weltmeister geworden war. An dessen Seite Zaire-Emery nun selbst zum Mega-Star des Fußballs werden kann?

Die französische Presse nannte den Teenager bereits „das größte PSG-Juwel seit langer Zeit“. Für den Klub ist sein raketengleicher Aufstieg ein nicht unwesentliches Signal. Denn: Schon mit acht Jahren kam Zaire-Emery, der obendrein im Pariser Vorort Montreuil geboren wurde, zum französischen Serienmeister.

Die Ultras, die nach der Niederlage von Paris Saint-Germain in Monaco (1:3) ihrem Unmut freien Lauf ließen, lechzen beim milliardenschweren und durch Katar gesponserten Klub schon lange nach mehr Identifikation.

Im Video: PSG misslingt Bayern-Generalprobe - Warren Zaire-Emery trifft gegen Monaco

Zaire-Emery bringt reichlich Potenzial mit, dieser Sehnsucht des organisierten Anhangs gerecht zu werden. Gegen Monaco erzielte das Top-Talent sein zweites Tor innerhalb von drei Spielen. Erstmals spielte der Mittelfeldspieler dabei durch. Zaire-Emery, der 1,78 Meter groß ist, bewies nicht nur in dieser Partie der Ligue 1 Eigenschaften eines modernen Box-to-Box-Spielers.

Warren Zaire-Emery: PSG-Toptalent bringt viel mit - auch für die Champions League

Das heißt, dass er zwischen den Strafräumen verschiedene Funktionen vereinen kann. Mit seiner für einen jungen Mann wuchtigen Statur behauptet er sich in den Zweikämpfen und kann das Angriffsspiel des Gegners unterbrechen. Gleichzeitig zeigt er mit seiner Explosivität viel Zug zum Tor, ergo, er ist in der Lage, das Umschaltspiel zu forcieren. In und am Strafraum ist er zudem nachweislich torgefährlich, er kann aber auch das Tempo verschleppen, um den idealen Moment für ein Zuspiel abzuwarten.

Insgesamt wirkt er schnell lernfähig. Sein Vater, der in Paris eine Amateurmannschaft trainiert, ließ ihn zum Beispiel als Buben schon mal Übungen für sein Herren-Team vormachen. „Die erwachsenen Spieler mussten bei mir Übungen machen. Und manchmal, wenn sie es nicht richtig machen konnten, habe ich Warren gebeten, ihnen zu zeigen, wie es geht - obwohl er erst neun Jahre alt war“, erklärte Franck Emery im Interview mit RMC Sport. Insgesamt macht sein Sohn einen sehr kompletten Eindruck, wie es im Fußball-Jargon beschrieben wird.

Wird er mit diesen Eigenschaften am Dienstag (21 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern zum X-Faktor? Oder ist die Champions League dann doch (noch) eine Nummer zu groß für ihn? Im PSG-Kader für das mit Spannung erwartete Match steht er. Der jüngste je in der Königsklasse eingesetzte Spieler seines Klubs ist er bereits, nachdem er am 25. Oktober 2022 beim spektakulären 7:2 gegen Maccabi Haifa eingewechselt worden war.

Warren Zaire-Emery: Jüngster PSG-Spieler in Ligue 1, Coupe de France und Königsklasse

Sein Debüt in der Liga gab er am 6. August 2022 gegen Clermont Foot. Mit damals 16 Jahren und 151 Tagen sicherte er sich (bislang) auch den Rekord als jüngster PSG-Spieler in der Ligue 1 jemals. Und auch im Coupe de France, im Pokalwettbewerb, war nie ein Pariser Spieler jünger als er.

Sein bisher größter Erfolg war aber wohl der U-17-EM-Titel mit der Équipe Tricolore im Juni 2022. Im Finale gegen die Niederlande (2:1) spielte er über die volle Distanz und war mit seiner Leistung maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Darf er sich am Dienstagabend jetzt auch gegen den FC Bayern beweisen? (pm)