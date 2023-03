Warum der FC Bayern über diesen BVB-Treffer jubelt - Präsident Hainer: „Glückliche Fügung“

Besondere Aktion des Rekordmeisters

+ © dpa Gelb-schwarzer Gänsehautjubel: Die Dortmunder Spieler freuen sich über einen besonderen Treffer. © dpa

Der FC Bayern freut sich eher selten über gegnerische Treffer - schon gar nicht, wenn sie Erzrivale Borussia Dortmund erzielt hat. Doch bei einem besonderen BVB-Tor war sogar Herbert Hainer Feuer und Flamme. In der Allianz Arena hat der Bayern-Boss jetzt die Hintergründe erläutert.

Bayern-Boss: Jüngere Menschen für Krebsvorsorge gewinnen

+ Der Präsident und die Mannschaft: Herbert Hainer posiert vor den Spielerfiguren aus Aluminium, die zugusten der Krebsforschung verkauft worden sind. Der FCB stockte den Erlös auf insgesamt 16000 Euro auf. © Markus Götzfried

Der Ball zappelte am 4. Februar im Netz. Torschütze: Sébastien Haller zum 3:1 gegen Freiburg. „Es war eine glückliche Fügung, dass er den ersten Treffer nach seiner Krebserkrankung ausgerechnet am Weltkrebstag erzielte. Darüber haben wir uns auch beim FC Bayern sehr mit ihm gefreut. Da rückt die Rivalität mit Dortmund und der Kampf um die Meisterschaft in den Hintergrund“, sagte Hainer spürbar bewegt bei einem Medientermin im Bayern-Museum in der Allianz-Arena. Dort überreichte der Bayern-Boss einen Spendenscheck über 16 000 Euro an das Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZFK). Das Geld stammt aus dem Verkauf lebensgroßer Spielerfiguren aus Aluminium, den Erlös hat der FCB noch etwas aufgestockt. Viel wichtiger als die Spende war Heiner aber die Bayern-Botschaft an alle Fans und solche, die es erst noch werden müssen: „Wir als FC Bayern wollen Aufmerksamkeit beim Thema Krebsvorsorge schaffen. Es ist wichtig, gerade jüngere Menschen dafür zu sensibilisieren.“

Die Krebs-Schockfälle von Baumgartl über Richter bis zu Ebbe Sand

Der Hintergrund: Auch junge Menschen sind vor Krebs nicht gefeit - nicht mal topfitte Profifußballer. Neben Haller hatten zuletzt auch Timo Baumgartl (Union Berlin), Marco Richter (Hertha BSC) und Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea entsprechende Schockdiagnosen verdauen müssen. Heiner erinnerte auch an den Ex-Schalker Ebbe Sand. „Er ist mit 25 an Krebs erkrankt und konnte jetzt gerade seinen 50. Geburtstag feiern.“ In diesem Zusammenhang machen Krebsexperten auch vielen anderen Betroffenen Mut. So gelinge es heute in vielen Fällen, Krebs sehr gut zu behandeln. Zwar sei nicht immer Heilung möglich, aber oft lasse sich Krebs zumindest zu einer chronischen, gut kontrollierbaren Erkrankung entschärfen. Dabei seien Früherkennung und Vorsorge entscheidend. Das betonten neben dem Bayern-Boss vor allem die Vertreter des Zentrums für Krebsforschung.

Bayerns Viererkette gegen den Krebs

+ Werben für die Krebsvorsorge (von links): Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Prof. Martin Tepel, Prof. Roland Schmidt, Susanne Kagermeier und Prof. Thomas Bein. © Markus Götzfried

Krebs ist ein fieser Gegner. Jedes Jahr erhalten allein in Deutschland etwa 500 000 Menschen diese Schockdiagnose. Bei ihrer Offensive gegen die Volkskrankheit bot der FC auf dem Medien-Podium in der Allianz Arena eine medizinisch stark besetzte Viererkette auf: Mannschaftsarzt Prof. Roland Schmidt vom Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder, Prof. Martin Tepel, Prof. Thomas Bein und Susanne Kagermeier, allesamt vom Bayerischen Zentrum für Krebsforschung. Moderiert wurde die Talkrunde von der TV-Journalistin Katrin Müller-Hohenstein. „Im Kampf gegen Krebs läuft es wie in der Champions League: Man kann nur im Team gewinnen“, sagte der Augsburger Unimediziner Klein, der das Bayerische Zentrum für Krebsforschung präsentierte - ein Forschungsverbund aller Unikliniken des Freitstaats. „Wir wollen den Menschen überall in Bayern Zugang zu modernster Krebsmedizin ermöglichen. Dazu zählt auch die Vorsorge und Früherkennung mit modernsten Werten.“ Der FC Bayern sei dabei ein hochgeschätzter Partner.: „Dieser Verein steht nicht nur für Fußball, sondern auch für Werte und gesellschaftliche Verantwortung.“

Die entscheidende Botschaft zur Krebsvorsorge lautet nicht: Du musst jetzt hingehen. Viel wichtiger ist: Du hast etwas davon, wenn Du hingehst!“

So wichtig sind Darmspiegelung, Mammografie und Hautkrebs-Screening

Prof. Bein - selbst an Krebs erkrankt - erinnerte daran, wie extrem effektiv Krebsvorsorge sein kann. So lasse sich Darmkrebs beispielsweise zu fast 100 Prozent vermeiden. Deshalb sei es sehr wichtig, dass man spätestens ab 50 Jahren regelmäßig zu Darmkrebsvorsorge geht. Dazu zählen ein Test auf verstecktes Blut im Stuhl und vor allem eine Darmspiegelung. Dabei lassen sich verdächtige Krebsvorstufen, vor allem sogenannte Polypen, erkennen und sofort entfernen. Auch die Mammografie zur Brustkrebsfrüherkennung und das Hautkrebs-Screening seien wichtige Waffen gegen Tumorerkrankungen, unterstrich Kagermeier, die das Bürgertelefon des BZFK betreut. Dort kann sich jeder kostenfrei unter der Nummer 0800/8510080 beraten lassen: „Jeder einzelne kann viel tun. Laut WHO lassen sich 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch einen gesunden Lebenstil und die Vermeidung krebserregender Stoffe verhindern.“