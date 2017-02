Was Lewandowski am Punkt in Berlin besonders attraktiv findet

München - Er ist beim FC Bayern der Mann für die wichtigen und vor allem für die Punkte bringenden Tore: Robert Lewandowski! Gegen Hertha BSC wurde der Pole zunächst von Carlo Ancelotti auf die Bank rotiert. Thomas Müller spielte im Sturm.

Nachdem die Bayern nach einer guten Stunde aber immer noch dem 0:1-Rückstand hinterherliefen, kam Lewandowski ins Spiel. Beim Abpraller des Robben-Schusses schaltete er am schnellsten und brachte den Ball zum viel umjubelten 1:1 im Tor unter. „Wenn du in der 95. Minute ein Tor schießt, ist das ein wichtiges Tor und ein wichtiger Punkt. Es war nicht so leicht zu spielen. Wir wussten, dass wir kämpfen mussten. Zum Glück haben wir einen Punkt gewonnen“, freute sich der 28-Jährige.

Erst kürzlich hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im tz-Interview betont, dass Lewandowski sein Top-Gehalt (geschätzte 15 Millionen Euro pro Jahr) absolut wert sei. „Er schießt nicht das 4:0, sondern eben den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit in Freiburg“, so Rummenigge. Und am Wochenende sicherte er den Bayern mit seinem Treffer in allerletzter Minute den Auswärtspunkt – Lebensversicherung Lewy!

Kein Wunder, dass Trainer Ancelotti seinen Stürmer nach dem Spiel mit Lob überschüttete – mal wieder. „Robert Lewandowski ist ein fantastischer Spieler und sehr wichtig für uns“, sagte der Mister. Der Torschütze selbst hofft darauf, dass die Last-Minute-Erfolge künftig neue Kräfte innerhalb der Mannschaft freisetzen: „Wenn du in der letzten Sekunde ein Tor schießt, bedeutet das, dass die ganze Mannschaft im nächsten Spiel noch stärker wird.“ Ein schlechtes Gewissen, dass er sein Tor während der – aus Berliner Sicht unendlichen – Nachspielzeit erzielt hat, hat Lewy nicht. Er habe schon früher gesagt, dass die Nachspielzeit in der Bundesliga teilweise zu kurz sei. „Manchmal dauert sie nur zwei Minuten, dann hast du keine Chance, so wie heute, noch ein Tor zu schießen.“

Dabei findet Lewy seine Nachspielzeit-Treffer durchaus ganz nett: „Du schaffst 90 Minuten kein Tor und dann in der letzten Sekunde schon. Das ist doch attraktiv. Da können die Fans noch länger darüber sprechen“, sagte er mit einem Schmunzeln.

bok