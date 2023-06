Bayern-Abgang naht: Hernandez hat sich wohl schon bei der Mannschaft abgemeldet

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der nächste Abgang beim FC Bayern steht offenbar bevor. Lucas Hernandez hat seinen Mitspielern wohl seinen Wechselwunsch verraten.

München – Dem FC Bayern München droht der Ausverkauf seiner Abwehr. Nach Benjamin Pavard, der den Bossen wohl schon mitgeteilt hat, dass er nicht verlängern will, steht der nächste Verteidiger vor einem Abgang im Sommer. Lucas Hernandez hat sich offenbar schon bei der Mannschaft abgemeldet und sucht eine neue Herausforderung.

Lucas Hernández Geboren: 14. Februar 1996 in Marseille, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2024 Marktwert: 50 Millionen Euro

Lucas Herndanez verrät Wechselwunsch: Einigung offenbar mit PSG

Lucas Hernandez ist vertraglich noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden, eine Verlängerung des Kontrakts schien in den letzten Monaten nur noch Formsache. Doch nun hat sich das Blatt offenbar gewendet. Der Franzose steht kurz vor einem Wechsel in die Heimat zu Paris Saint-Germain.

Der 27-Jährige kehrte in der vergangenen Woche nach seinem Kreuzbandriss ins Mannschaftstraining der Bayern zurück und begleitete seine Kollegen zum Saisonfinale nach Köln, das mit dem elften Meistertitel in Serie gekrönt wurde. In den Tagen rund um den Gewinn der deutschen Meisterschaft erzählte Hernandez im Mannschaftskreis, dass er sich mit PSG prinzipiell einig sei und gerne wechseln möchte. Das berichtet der Kicker.

Abschied naht: Benjamin Pavard (li.) und Lucas Hernandez wollen den FC Bayern offenbar verlassen. © Ulrich Wagner/Imago

Bayern-Abgang naht: Hernandez hat sich wohl schon bei der Mannschaft abgemeldet

Fraglich sei aber, ob die Bayern ihn ziehen lassen. Allerdings müssten die Bayern Hernandez ohne Vertragsverlängerung in diesem Sommer verkaufen, um keinen ablösefreien Abgang ihres Rekordtransfers (80 Millionen Euro Ablöse im Sommer 2019) im kommenden Jahr zu riskieren. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit dürfte aber mit Sicherheit noch nicht gesprochen sein. Der FC Bayern hat sich mit der Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge, die auf der Aufsichtsratssitzung beschlossen wurde, in der sportlichen Führung neu aufgestellt. Zudem gilt Trainer Thomas Tuchel als großer Fan von Hernandez.

„Für mich ist er ein ganz klarer Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, dass er mit uns auf dem Platz ist“, betonte Tuchel unlängst. „Es ist beeindruckend, wie professionell er auf dem Platz ist. Er hat immer ein Lachen im Gesicht, er ist immer positiv. Er steckt andere an, obwohl er in einer schwierigen Situation ist“, schwärmte der FCB-Coach über Hernandez. Klar ist aber auch: Sollte Tuchel den wechselwilligen Profi nicht umstimmen können, klafft ein Loch im Abwehrzentrum der Münchner.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Tuchel kämpft gegen Hernandez-Abschied: FC Bayern hat Abwehr-Juwel in der Hinterhand

Sollten mit Hernandez und auch Pavard den FC Bayern in diesem Sommer auf einen Schlag gleich zwei gelernte Innenverteidiger verlassen, müsste hochkarätiger Ersatz her. Neben Abwehrchef Matthijs de Ligt und dem inkonstanten Dayot Upamecano soll Innenverteidiger-Juwel Tarek Buchmann in den Profikader aufrücken und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet werden.

Allerdings ist der 18-Jährige zunächst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingeplant und gilt noch nicht als gleichwertige Alternative. Mindestens ein erfahrener Innenverteidiger müsste also verpflichtet werden.

Lucas Hernandez, Pavard, Davies, Joao Cancelo: FC Bayern droht Abgang von Viererkette

Der Ausverkauf der bajuwarischen Abwehrreihe könnte aber noch weitergehen. Neben den drohenden Abgängen von Hernandez und Pavard ist eine Entscheidung bei Joao Cancelo wohl gefallen. Zudem denkt Alphonso Davies nach einer „chaotischen Zeit“ wohl über einen Abschied nach. (ck)