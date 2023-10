Letzte Chance auf eine Ablöse: Verkauft der FC Bayern Choupo-Moting im Winter?

Von: Jannek Ringen

Im Hintergrund zum sportlichen Geschehen arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern an ihrem Kader. Wie steht es um die Zukunft von Choupo-Moting?

München – In zweieinhalb Monaten öffnet das Transferfenster wieder, was insbesondere für den FC Bayern von hoher Bedeutung ist. Aktuell zeigt sich durch die zahlreichen Verletzungen, wie knapp auf Kante der Kader des Rekordmeisters genäht ist. Doch tut sich eventuell auch etwas auf der Abgangsseite?

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 34 Jahre), Hamburg bisherige Vereine: Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, FC Schalke 04, Stoke City, Paris Saint-Germain, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Später Karriere-Aufschwung bei Choupo-Moting

Im Spätsommer 2020 entschied sich Eric Maxim Choupo-Moting dazu, dass er von Paris Saint-Germain zum FC Bayern München wechseln wird. Ein Wechsel, der klingt als wäre der Nationalspieler Kameruns einer der größten Fußballer in unserer Generation. Ein großer Star war der mittlerweile 34 Jahre alte Offensivspieler jedoch noch nie.

Bevor er sich 2018 PSG anschloss, spielte er bei Clubs wie dem Hamburger SV, Schalke 04, dem 1. FC Nürnberg oder Stoke City. Vereine, die nicht wirklich etwas mit großen Titeln zu tun haben. Die Karriere nahm seinen späten Höhepunkt mit dem Wechsel von Stoke City zu Paris Saint-Germain, als er mit seinem Tor im Halbfinale maßgeblich daran beteiligt war, dass PSG ins Finale der Champions League eingezogen war.

Bleibt Eric Maxim Choupo-Moting über den Sommer hinaus in München? © IMAGO / Ulrich Wagner

Wichtiger Spieler im Kader – Tel läuft ihm den Rang ab

Als Robert Lewandowski im vergangenen Sommer zum FC Barcelona wechselte und der FC Bayern es verpasste, einen Stürmer als Nachfolger für den mehrfachen Torschützenkönig der Bundesliga zu holen, trat Choupo-Moting ins Rampenlicht. Insbesondere vor der Weltmeisterschaft in Katar war er einer der wichtigsten Spieler beim Rekordmeister. In 30 Pflichtspielen in der vergangenen Saison konnte er 17 Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten.

Doch in dieser Saison wird es für ihn immer schwieriger, an Spielzeit zu kommen. Zum einen, weil der FC Bayern mit Harry Kane endlich den Ersatz für Lewandowski gefunden hat. Zum anderen, weil ein junger Franzose mit dem Namen Mathys Tel aktuell in fast jedem seiner Kurzeinsätze herausragende Leistungen zeigt und den 16 Jahre älteren Choupo-Moting in den Schatten stellt.

Verkaufen oder verlängern? Was passiert mit Choupo-Moting?

Da der Vertrag von Choupo-Moting nur noch bis zum kommenden Sommer läuft, wird sich der kamerunische Nationalspieler mittlerweile Gedanken um seine Zukunft machen. Angesichts der schwindenden Spielzeit ist es gut möglich, dass der Angreifer zum Ende seiner Karriere nochmal ein neues Abenteuer starten möchte.

Das Winter-Transferfenster wäre die einzige Möglichkeit für den FC Bayern, noch eine Ablösesumme für den 34-Jährigen zu generieren, sofern dieser seinen Vertrag nicht verlängert. Ob ein Wechsel in der nächsten Transferperiode überhaupt zustande kommt, gilt angesichts des kleinen Kaders als fraglich. (jari)