Inter macht wohl ernst: FC Bayern hat Pavard-Nachfolger schon im Blick

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Benjamin Pavard könnte es jetzt zu Inter Mailand ziehen. Im Gegenzug könnten die Bayern beim niederländischen Meister vorstellig werden.

München – Die Haltung, die Mitglieder aus der Transfer-Taskforce „Ausschuss Sport“ des FC Bayern im Falle von Benjamin Pavard (27) nach außen transportieren wollen, ist deutlich: Der wechselwillige Abwehrspieler muss seinen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 erfüllen – und darf daher nicht zu Inter Mailand wechseln.

Lutsharel Geertruida Geboren: 18. Juli 2000 (Alter 23 Jahre) in Rotterdam Vereine im Profibereich: Feyenoord Rotterdam Vertrag bei Feyenoord Rotterdam bis: Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 25 Millionen Euro

Falls Pavard geht: Räumt Feyenoords Geertruida bald beim FC Bayern ab?

Hinter den Kulissen ist dieser Zustand allerdings längst nicht in Stein gemeißelt. Die Wahrheit ist: Überweisen die Mailänder eine Summe von mindestens 35 Millionen Euro inkl. Boni für Pavard und findet sich ein geeigneter Nachfolger, darf der Franzose den deutschen Rekordmeister verlassen. Und im Verborgenen läuft die Suche nach einem flexibel einsetzbaren Abwehrspieler – der im Idealfall sowohl rechts hinten spielen als auch in der Zentrale aushelfen kann – auf Hochtouren.

Ein Spieler, der in dieses Anforderungsprofil passt und mit dessen Management der FC Bayern nach tz-Informationen bereits vor Wochen Kontakt aufgenommen hat, ist Lutsharel Geertruida (23/Vertrag bis 2025) von Feyenoord Rotterdam. Er kann auch im defensiven Mittelfeld agieren. Schon zu Beginn der Transferphase gab es losen Austausch zwischen den Parteien.

Damals entschieden sich die Münchner allerdings, auf Wunsch von Trainer Thomas Tuchel (49) einen Transfer von Kyle Walker (33) voranzutreiben. Der Verteidiger von Manchester City steht nun kurz vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Laut der französischen Sportzeitung L‘Équipe versuchte Bayern, noch mal dazwischenzugrätschen. Fakt ist: Die Münchner beschäftigen sich auch mit anderen Namen.

Während Benjamin Pavard (l.) die Bayern gen Mailand verlassen könnte, stößt womöglich Feyenoords Lutsharel Geertruida (r.) zum deutschen Rekordmeister. © Imago / Team 2 / ANP

Bayern-Kandidat Lutsharel Geertruida wurde auch bei RB Leipzig gehandelt

Wie die tz erfuhr, soll vor wenigen Tagen der Kontakt zwischen Bayern und der Geertruida-Seite wieder aufgenommen worden sein. Stand jetzt, nicht mehr. Konkrete Verhandlungen werden noch nicht geführt. Interessant: Anfang August sah es noch ganz danach aus, als würde Feyenoord-Kapitän Geertruida zu RB Leipzig wechseln. Am Ende kam Castello Lukeba (20) zu den Sachsen. Für Geertruida war RB bereit, 30 Millionen Euro nach Rotterdam zu überweisen – und in ähnlicher Preis-Kategorie würden sich auch die Bayern wiederfinden.

Zur Wahrheit gehört ebenso: Neben dem Niederländer stehen noch weitere Namen auf der Liste der Münchner. Das weiß auch Geertruida, der einem Wechsel offen gegenüberstehen würde. Die Bayern wollen für einen möglichen Abgang von Pavard vorbereitet sein.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Inter macht im Pavard-Poker ernst: Wechselt der FCB-Star nach Mailand?

Die Gespräche mit Inter sollen laut italienischen Medien kurz vor dem Abschluss stehen. Die Lücke, zwischen dem, was Bayern verlangt, und dem, was Inter bietet, soll nun nur noch zwei Millionen Euro betragen. Die Mailänder haben ihr Angebot auf 28 Millionen Euro garantierte Ablöse plus möglicher Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro erhöht. „Wir werden Benjamin Pavard heute nicht als Neuzugang bekannt geben. Aber wir sind in einer guten Position“, sagte Inter-CEO Giuseppe Marotta (66) am Montag.

„Wir tun unser Bestes, um Pavard zu verpflichten, wir sind ehrgeizig. Es ist keine Illusion, wir glauben, dass wir es schaffen können.“ Entscheidend sei laut Mittelsmann Giovanni Branchini, „dass die Bayern jemanden finden, der Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger herausfordern kann“. Einer, der neben Geertruida noch das Profil als möglicher Pavard-Ersatz mitbringen würde: Mohamed Simakan (23) von RB Leipzig. Äußerst unwahrscheinlich allerdings, ob die Sachsen den Leistungsträger an Bayern abgeben würden. Zudem läuft sein Vertrag noch bis 2027. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)