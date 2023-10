Treffen wohl schon geplant: FC Bayern pirscht sich an Schalke-Juwel heran

Von: Marius Epp

Der FC Bayern hat offenbar Gefallen an Schalkes Mega-Talent Assan Ouedraogo gefunden. Ein Treffen mit dessen Management soll bereits geplant sein.

München – Ouedra-wer? Die Spurensuche beginnt in Burkina Faso, lange bevor das Schalke-Juwel Assan Ouedraogo geboren wurde. Genauer gesagt in Ouagadougou, der Hauptstadt des afrikanischen Landes. Alassane Ouedraogo spielte leidenschaftlich gerne Fußball – und war gut darin. Den damals 16-Jährigen zog es nach Europa.

Assan Ouedraogo Geboren: 9. Mai 2006 (Alter 17 Jahre), Mülheim an der Ruhr Verein: Schalke 04 Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 6 Millionen Euro

Macht der FC Bayern ernst bei Ouedraogo? Konkurrenz aus der Bundesliga

Dieser mutige Schritt wurde mit einer erfolgreichen Fußballkarriere in Deutschland belohnt. Auf Stationen beim 1. FC Köln, Rot-Weiß Oberhausen oder dem TuS Koblenz, 70 Spiele in der 2. Bundesliga und 62 Länderspiele für Burkina Faso konnte Ouedraogo am Ende stolz sein. Auf seinen Sohn ebenfalls: Assan Ouedraogo steht eine möglicherweise noch verheißungsvollere Karriere bevor.

Das 17-jährige Talent führte die DFB-Junioren im vergangenen Sommer zum U17-EM-Titel und zieht seit dieser Saison als Stammspieler die Fäden bei Schalke 04. Kein Wunder, dass Ouedraogo die Scouts höherklassiger Klubs auf sich aufmerksam macht. Neben RB Leipzig befindet sich laut Medienberichten auch der FC Bayern in der Verlosung.

Assan Ouedraogo macht bei Schalke 04 auf sich aufmerksam. © imago/Ralf Treese

Treffen zwischen FC Bayern und Schalke-Talent Ouedraogo wohl geplant

Sky berichtete vor einigen Tagen, dass das Interesse der Münchner immer konkreter werde. Nun soll nach Informationen des Pay-TV-Senders eine erste Kontaktaufnahme erfolgen: Ein Treffen zwischen dem FC Bayern und Ouedraogos Management sei geplant.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat sich der Sache demnach schon angenommen. Wie die Sport Bild erfahren haben will, ist der junge Mittelfeldspieler im Sommer 2024 für nur sieben Millionen Euro zu haben. Für ein Talent seines Potenzials eine Mini-Summe.

Mailand, München oder Leipzig: Ouedraogo hat einige Optionen

Neben der AC Milan soll auch RB Leipzig großes Interesse zeigen. Kurios: RB-Sportdirektor Rouven Schröder verhandelte zu seinen Schalker Zeiten Ouedraogos Vertrag samt Ausstiegsklauseln, die er sich nun zunutze machen könnte. Das Arbeitspapier des Talents läuft noch bis 2027 – dass diese Laufzeit erfüllt wird, erscheint momentan recht unwahrscheinlich.

