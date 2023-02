Thomas Tuchel will angeblich zum FC Bayern: Münchner halten aber an Nagelsmann-Plan fest

Von: Hanna Raif

Julian Nagelsmann genießt das Vertrauen der Bayern-Bosse - noch. Einer jedenfalls stünde wohl als Nachfolger bereit: Thomas Tuchel.

München - Es ist nicht so, als sei das alles nicht schon mal da gewesen. September 2022, Thomas Tuchel war gerade beim FC Chelsea entlassen worden und die Bayern befanden sich in der vielzitierten „Herbst-Krise“ – da war die Sache so gut wie klar: Sollte Julian Nagelsmann die Kurve nicht kriegen, stünde der nächste Wunschkandidat bereit. Tuchel hätte für den Job in München angeblich sogar auf Gehalt verzichtet, alles hörte sich prima an. Zumindest für die Öffentlichkeit. Intern sah das doch anders aus.

Der Name Thomas Tuchel geistert seit Jahren durch die Säbener Straße

Ja, der Name Thomas Tuchel geistert seit Jahren durch die Säbener Straße, mal mehr und mal weniger intensiv. Während ein Engagement im Jahr 2018 nach einem Treffen mit Hasan Salihamidzic wohl nur an einem Veto von Uli Hoeneß scheiterte und Tuchel dann seinen eigenen Weg über Paris und Chelsea ging, handelte es sich vor einem knappen halben Jahr nur um Gerüchte.

Thomas Tuchel wurde schon häufig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. © Kieran McManus/imago

Denn obwohl die Bayern-Bosse den derzeit vereinslosen Tuchel freilich genau beobachten, stellt sich die Frage nach einem Nagelsmann-Nachfolger nicht. Der Coach ist bewusst mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet worden. Da interessiert es auch nicht, wenn andere – wie Tuchel jetzt erneut – angeblich im Vertrauen sagen: „Ich möchte zu Bayern.“



Thomas Tuchel: Real Madrid und PSG ebenfalls interessant für den Coach

Das berichtet die L’Equipe, verbunden mit dem Interesse, das Tuchel auch an Real Madrid und kurioserweise PSG haben soll. Eine Rückkehr zum ebenso instabilen Gegner des FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale wäre eine Sensation. Weil Trainer Christophe Galtier aber unter Druck steht und Tuchel-Kritiker Leonardo inzwischen weg ist, ist das Szenario nicht ausgeschlossen. Es ist sogar deutlich wahrscheinlicher als ein Engagement in München. Mit dem Zusatz: Stand jetzt. hlr