FC Bayern vollzieht Wechsel im Aufsichtsrat

Von: Jannek Ringen

Nächste Personalrochade beim FC Bayern. Der neunköpfige Aufsichtsrat bekommt mit Gernot Döllner, der auf Markus Duesmann folgt, ein neues Mitglied.

München – In diesem Jahr sind Personalwechsel beim FC Bayern nichts ungewöhnliches. Es begann auf der Trainerposition mit dem Wechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel und zog sich dann mit der Entlassung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn bis ins Management. Jetzt gibt es einen weiteren Wechsel – im Aufsichtsrat des Rekordmeisters.

Gernot Döllner Alter: 54 Jahre Beruf: Vorstandsvorsitzender AUDI AG Studium: Konstruktions- und Fahrzeugtechnik (Braunschweig, Waterloo)

Turbulentes 2023 für den FC Bayern

Das Jahr 2023 war beim FC Bayern von Höhen und Tiefen geprägt. Zuerst erfolgte ein schwacher Start in das neue Jahr, woraufhin Julian Nagelsmann im März entlassen wurde. Auf ihn folgte Thomas Tuchel, der in seinen ersten Spielen beim Rekordmeister aus dem DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und gegen Manchester City aus der Champions League ausgeschieden war.

Nach dem Last-Minute-Gewinn der deutschen Meisterschaft wurden Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn freigestellt. Eine Taskforce übernahm daraufhin die Transferaktivitäten des deutschen Meisters. Das ganze Transferfenster, besonders der Deal um Harry Kane und der Deadline Day, war turbulent. Mitte der Woche gab man zudem das Ende von Michael Gerlinger, der seit fast 20 Jahren im Verein ist und zuletzt als „Vice President Sports Business and Competitions“ fungierte, zum 30. September bekannt. Jetzt kommt es beim FC Bayern zum nächsten personellen Wechsel.

Gernot Döllner übernimmt den Posten von Markus Duesmann im Aufsichtsrat des FC Bayern. © IMAGO / Köhn; IMAGO / Sven Simon

Döllner folgt auf Duesmann – nächster Wechsel im Aufsichtsrat der FC Bayern

Am Mittwoch verkündete der FC Bayern, dass der Club einen Wechsel im Aufsichtsrat vornimmt. Markus Duesmann verlässt das Gremium und wird durch Gernot Döllner ersetzt. Im Juni wurde bekannt, dass Duesmann seinen Posten als Chef des Automobilkonzerns Audi räumen muss, weshalb er auch seinen Sitz im Aufsichtsrat des FC Bayern abgeben muss.

„Wir möchten Markus Duesmann für sein Engagement im Aufsichtsrat danken. Er war uns ein wertvoller Ratgeber, und wir werden immer freundschaftlich verbunden bleiben, zumal er ein großer Fan des FC Bayern ist. Wir freuen uns, dass uns Gernot Döllner ab sofort verstärkt und sind sicher, dass er mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung aus der Wirtschaft eine erstklassige Ergänzung für unseren Aufsichtsrat ist“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer.

Gernot Döllner: Ein Leben in der Automobilbranche

Doch wer ist das neue Aufsichtsratsmitglied Döllner, der seit 1. September Chef des Automobilkonzerns ist? Der 54-Jährige kam 1969 zur Welt und studierte nach seinem Abitur Konstruktions- und Fahrzeugtechnik in Braunschweig und im kanadischen Waterloo. 1993 kam er als Doktorand zu Volkswagen, wo er nach seiner Promotion 1996 als Systemanalytiker arbeitete.

Zwischen 2001 und 2021 war er für Porsche in diversen Funktionen tätig, ehe es ihn 2021 zurück nach Wolfsburg zu Volkswagen zog. Seit dem 1. September ist er nun Vorstandsvorsitzender der Audi AG. Er ist ebenfalls Mitglied des Vorstands des Volkswagen-Konzerns und leitet die Markengruppe Progressive mit Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati. In der Wirtschaft kennt sich der 54-Jährige also aus. (jari)