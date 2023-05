Kane oder Kolo Muani? FC Bayern hat jetzt wohl Weltmeister im Visier

Stürmer-Suche

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Philipp Kessler schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf der Suche nach einem Stürmer scheint der FC Bayern an einem WM-Sieger dran zu sein. Bei Manchester City erhält dieser nur unzureichend Einsatzzeit.

München – Die Bayern planen den großen Umbau. In der Chefetage (tz berichtete) – und freilich auch in der Mannschaft. Gesucht wird vor allem ein neuer Superstürmer. Neu im Visier: Julian Alvarez (23) von Manchester City. Das berichtet die Sport Bild. Der Argentinier wurde im Winter in Katar Weltmeister mit Argentinien. Er kam in allen sieben WM-Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Bei Manchester City steht Alvarez im Schatten von Superstar Erling Haaland (22), kam meist als Joker zum Einsatz.

Ein Weltmeister für den FC Bayern? Interesse soll es schon 2021 gegeben haben

Dafür liest sich seine Statistik gut: In 47 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte er 17 Tore, stand aber nur 2400 von 4230 möglichen Minuten auf dem Platz. Schon im Winter 2021 gab es Bayern-Gerüchte um Alvarez. Die Karnevalssängerin Marita Köllner und der Stürmer urlaubten damals zur gleichen Zeit in Playa del Carmen in Mexiko und kamen dort am Strand zufällig ins Gespräch. Als Köllner erzählte, dass sie aus Deutschland kommt, geriet Alvarez anscheinend in Plauderlaune.

„Kenn’ ich, ich habe ein Angebot von Bayern München“, soll er der Frau und ihrem Ehemann gesagt haben. Das erzählte Köllner dem Kölner Express. Am Ende wechselte Alvarez damals für eine Ablöse von 21,4 Millionen Euro von River Plate zu Manchester City.



+ Ist Argentiniens Weltmeister Julián Álvarez ein Kandidat für den FC Bayern? © Robert Michael/dpa

Ein Weltmeister für den FC Bayern? Kolo Muani soll Priorität haben

Kommt es nun zum Bayern-Transfer? Keine Chance, heißt es, Stand jetzt, wenig überraschend im Umfeld von City. Trainer Pep Guardiola (52) und der englische Meister halten viel vom Stürmer. Erst im März verlängerte er seinen ohnehin bereits langfristig gültigen Vertrag vorzeitig bis 2028, Gehalts-Verdoppelung inklusive. Fakt ist auch: Randal Kolo Muani (24/Vertrag bis 2026) von Frankfurt steht weiter oben auf der Bayern-Wunschliste. Als Ablöse sind rund 80 Millionen Euro im Gespräch.

Neben der Stürmer-Position halten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auch Ausschau nach einem neuen zweikampf- und spielstarken Sechser. Der Engländer Declan Rice (24/Vertrag bis 2024) von West Ham United gilt dabei als Wunschlösung von Trainer Thomas Tuchel (49). Am Nationalspieler zeigt auch Arsenal großes Interesse, die Londoner sollen dem Vernehmen nach bereits ein erstes Angebot vorbereiten. Verhandlungen werden für Juni erwartet.

Ein Weltmeister für den FC Bayern und sonst? Verstärkung auf der Sechs gesucht

Neben Chelsea-Star Mateo Kovacic (29/Vertrag bis 2024) soll bei internen Kader-Überlegungen auch der Name von Juventus-Mittelfeldspieler Adrien Rabiot (28/Vertrag läuft aus) gefallen sein. Allerdings: Dem Franzosen wird kein sonderlich gutes Verhältnis zu Tuchel nachgesagt. Beide arbeiteten bei Paris Saint-Germain zusammen. Rabiot wollte seinen Vertrag 2018 nicht verlängern und wurde daraufhin vom Verein aussortiert.



Auch auf der Abgabe-Seite soll sich beim FC Bayern etwas tun. Ein Wechsel ist schon fix: Angreifer Grant-Leon Ranos (19) von der zweiten Mannschaft der Münchner geht im Sommer ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach. Der armenische Nationalspieler unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2027. Bei Gladbach ist Ranos für die Position hinter den Spitzen eingeplant.



Vor allem Sportchef Roland Virkus (56) hat sich sehr um den Knipser (20 Tore in 35 Regionalliga-Spielen) bemüht. Auch bei Bayern hatte Ranos Befürworter, u.a. Campus-Leiter Halil Altintop (40). Nun will Ranos bei Gladbach in der Bundesliga durchstarten.

Rubriklistenbild: © Robert Michael/dpa