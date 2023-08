Mitten im Kane-Bayern-Wirrwarr: Owen rät vom Transfer ab und redet Münchner schlecht

Von: Andreas Knobloch

Harry Kane erhält von Michael Owen den Ratschlag bei Tottenham zu bleiben.

Der FC Bayern München und die Tottenham Hotspurs sind sich mündlich über einen Harry-Kane-Transfer einig. Michael Owen versteht den Stürmer gar nicht.

London/München – Was ist das für ein Transfer-Irrsinn zwischen dem FC Bayern München und den Tottenham Hotspurs? Am 10. August wurde die Meldung publik, dass die Münchner mit dem Verein aus London eine mündliche Vereinbarung für einen Wechsel getroffen haben.

Harry Kane zum FC Bayern München? Michael Owen rät vom Transfer ab

Es kursieren Beträge von 100 Millionen Fixkosten und 20 Millionen Boni, die dazukämen. Ein durchaus großes Paket für einen 30-jährigen Stürmer, der 2024 ablösefrei wäre. Ob der Transfer aus finanzieller Sicht sinnvoll ist, darüber scheiden sich die Geister. Klar ist, dass Spieler vom Kaliber Kane Mangelware sind und deswegen umso beliebter. Für Englands Fußball-Legende Michael Owen wäre der Wechsel Kanes zum FC Bayern München aber aus anderen Aspekten einen Unsinn.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Aktuelles Team: Tottenham Hotspur Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Der Brite fängt seinen Tweet mit lobenden Worten an. „Ich weiß, dass der FC Bayern ein großer Klub ist und ich habe großem Respekt. Aber wenn ich Kane wäre, würde ich bleiben. Es ist kein großer Erfolg, eine Trophäe dort zu gewinnen. Real Madrid würde ich verstehen, oder ein, zwei Top-Klubs aus der Premier League. Der erfolgreichste Torschütze der Premier League zu werden, ist eine größere Leistung, als den Meistertitel in einem Land zu gewinnen, wo die Liga von einem Team dominiert wird“.

Harry Kane: Titel mit Bayern weniger wert als der ewige Shearer-Rekord?

Den aktuellen Torrekord in der Premier League hält die Stürmer-Koryphäe Alan Shearer. Der Ex-Angreifer erzielte für die Blackburn Rovers und Newcastle United insgesamt 260 Tore.

Kane, der nach München seine Ehefrau Katie und drei Kinder mitbringen würde, steht aktuell bei 213. Ihm fehlen 47 Treffer, die in zwei guten Jahren bei Tottenham zu schaffen wären. Würde der Angreifer allerdings nächstes Jahr ablösefrei gehen und seinen Vertrag bei den Spurs nicht verlängern, müsste er in der kommenden Saison 2023/2024 diese 47 Treffer machen, was selbst für so einen Weltklasse-Spieler in dieser Mannschaft utopisch ist. (ank)