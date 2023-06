Das gab‘s noch nie beim FC Bayern: Besonderes Transfer-Konstrukt für Tuchel-Wunschspieler?

Von: Christoph Wutz

Im Kader des FC Bayern stehen einige Veränderungen an. Auch die Art der Transfers könnte für einen Wunschspieler von Coach Tuchel ein wenig abweichen.

München – Im Kader des FC Bayern München steht ein großer Umbruch im Sommer an. Es ist der erste Transfer-Sommer mit Trainer Thomas Tuchel, der als Teil eines siebenköpfigen Rates bei den Münchnern die Mannschaft zusammenstellt. Offenbar hat Tuchel jetzt mit Raphinha vom FC Barcelona einen weiteren Wunschspieler auserkoren. Um ihn zu verpflichten, könnten die Bayern erstmals auf einen Spielertausch zurückgreifen.

Raphinha (bürgerlich Raphael Dias Belloli) Geboren: 14. Dezmber 1996 (Alter: 26 Jahre), Porto Alegre, Brasilien Position: Rechtsaußen, Linksaußen Vertrag beim FC Barcelona bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 50 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tuchel „sehr, sehr großer Fan“ von Barcas Raphinha: Erstmals Spielertausch bei den Bayern?

Der brasilianische Flügelspieler hat es dem Bayern-Coach wohl schwer angetan. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Tuchel sei nach Sky-Informationen „ein sehr, sehr großer Fan“ des dribbelstarken 26-Jährigen.

Die Münchner könnten demnach auf eine spektakuläre und bisher so nicht angewandte Methode zurückgreifen, um Raphinha nach Bayern zu locken: Im Raum steht ein Spielertausch mit dem wechselwilligen Benjamin Pavard, der den FC Bayern im anstehenden Transferfenster verlassen möchte. Barca ist offenbar am französischen Abwehrmann interessiert. Andernfalls wäre Raphinha sehr teuer, er hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) und in Barcelona noch einen Vertrag bis 2027.

Thomas Tuchel (l.) möchte Barcelonas Raphinha (r.) wohl unbedingt zu den Bayern locken. © Imago / MIS / Pressinphoto

Bayern-Coach Tuchel wollte Barcelona Raphinha bereits letztes Jahr verpflichten

Tuchel war laut Plettenberg bereits im vergangenen Sommer an einer Verpflichtung des Brasilianers interessiert. Damals stand der jetzige Bayern-Trainer noch an der Seitenlinie des FC Chelsea, Raphinha spielte noch für Leeds United. Doch kurz darauf wechselte der 26-Jährige für rund 58 Millionen Euro nach Barcelona.

Seither absolvierte er 50 Pflichtspiele für die Katalanen. Dabei gelangen ihm zehn Tore und zwölf Vorlagen. Insbesondere mit Ex-Bayern-Tormaschine Robert Lewandowski harmonierte er in der abgelaufenen Spielzeit immer wieder hervorragend. Das kongeniale Duo war ein wesentlicher Garant dafür, dass sich Barca die spanische Meisterschaft sichern konnte.

Barca-Star Raphinha bislang „noch kein erklärtes Transferziel“ der Bayern

Zwar ist der Brasilianer derzeit „noch kein erklärtes Transferziel der Bayern“, sagte Plettenberg. Allerdings könne sich das im Verlauf der nächsten Wochen ändern – vor allem dann, wenn Tuchel bei den Transfers der Bayern noch mehr mitreden darf als bisher. Außerdem könnte jetzt durch ein 170-Millionen-Verkaufspaket, das drei Außenbahnspieler des Rekordmeisters beinhaltet, Platz für einen Transfer des Barca-Stars geschaffen werden.

Während Raphinha also womöglich in die bayerische Landeshauptstadt wechselt, bahnt sich bei einem anderen Bayern-Star bereits nach einem Jahr ein Abgang an: Noussair Mazraoui könnte die Münchner zeitnah verlassen. (wuc)