Pavard trainiert im Milan-Trikot: Bayern-Star vor Wechsel?

Von: Luca Hartmann

Benjamin Pavard möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, dass den Bayern-Star im Trikot seines neuen Vereins zeigen könnte.

München – Dass Benjamin Pavard den FC Bayern München in diesem Sommer höchstwahrscheinlich verlassen wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Seinen Wechselwunsch teilte Pavard den Bayern-Bossen offenbar schon im Mai mit. Seit Dienstag kursiert im Internet ein Video, dass den Franzosen beim Training im Trikot des AC Mailand zeigt.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter: 27 Jahre), Maubeuge, Frankreich Positionen: Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 40 Millionen Euro Euro

Pavard trainiert im AC-Mailand-Trikot

In dem Video, das unter anderem auf Twitter und Instagram zu finden ist, ist der Bayern-Star zusammen mit zwei Personen beim Training mit Fitnessbändern zu sehen. Pavard trägt dabei ein olivgrünes Trikot des AC Mailand mit Namen und Rückennummer des Mailand-Stars Theo Hernández.

Pavard und Hernández spielen zusammen in der französischen Nationalmannschaft und sind auch privat eng befreundet, verbrachten sogar ihren Sommerurlaub miteinander. Nicht ungewöhnlich also, dass Pavard während des Trainings auf ein Trikot seines Kumpels zurückgreift. Ein zeitnaher Wechsel scheint dennoch wahrscheinlich. Ob jedoch zum AC Mailand ist unklar.

Benjamin Pavard im Trikot des AC Mailand (links): Steht der Bayern-Star vor einem Wechsel? © Twitter / @iMiaSanMia_en und IMAGO / Buzzi

Viele Topclubs an Pavard interessiert

Pavard gilt als vielseitig einsetzbarer Verteidiger, kam beim FC Bayern meist über die rechte Abwehrseite, fühlt sich aber eigentlich in der Innenverteidigung am wohlsten. Auch wegen seiner Flexibilität und seiner starken Rückrunde in München wurde in den letzten Monaten vielen Vereinen Interesse am 27-Jährigen nachgesagt.

Laut Kicker-Informationen waren wohl diverse europäische Schwergewichte an einer Verpflichtung Pavards interessiert. Neben den beiden Mailänder Clubs Inter und AC, dem FC Barcelona und Real Madrid beobachteten wohl auch die englischen Premier-League-Clubs Manchester United und Liverpool die Situation des Verteidigers.

Zukunft von Pavard wohl nicht beim FC Bayern

Bis jetzt ist jedoch noch kein Verein mit einem offiziellen Angebot an den FC Bayern herangetreten. An der Säbener Straße hofft man auf eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Ohnehin bemühen sich die Bayern schon seit längerem um Man City-Star Kyle Walker, der Pavard auf der Rechtsverteidiger-Position eins zu eins ersetzen könnte.

Auch wenn der Transfer von Walker scheitern sollte, scheint die Zukunft von Pavard über den Sommer hinaus nicht beim FCB zu liegen. Der Verteidiger sucht eine neue Herausforderung bei einem europäischen Topclub und sein Vertrag in München läuft nur noch bis zum Sommer 2024. Wenn Bayern noch eine Ablösesumme generieren will, muss ein Transfer in diesem Sommer her.

Pavard seit 2019 beim FC Bayern

Pavard kam 2019 für eine stattliche Ablöse von 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Insgesamt kommt Pavard auf 174 Bundesligaspiele, in denen er neun Treffer erzielte und sieben vorbereitete. Zusätzlich stand er für die Bayern in 34 Champions-League-Spielen auf dem Rasen und gewann mit den Münchnern 2020 den Henkelpott. (luha)