Bayern-Flop vor überraschender Bundesliga-Rückkehr? Eintracht zeigt offenbar Interesse

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat wohl Mittelfeldspieler Renato Sanches vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain im Visier.

Frankfurt/Paris – Drei Wochen haben die Klubs in Deutschland noch Zeit, um Verstärkungen an Land zu ziehen und Spieler abzugeben. Am 1. September schließt das Transferfenster, anschließend sind Wechsel erst wieder Anfang Januar möglich. Der Kader von Eintracht Frankfurt veränderte sich nach den Abgängen der Leistungsträger Daichi Kamada (Lazio Rom) und Evan Ndicka (AS Rom) und zahlreichen Zugängen grundlegend, Sportchef Markus Krösche ist aber noch nicht fertig mit den Transferaktivitäten.

Renato Sanches Geboren: 18. August 1997 (Alter 25 Jahre), Lissabon, Portugal Verein: Paris Saint-Germain Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Randal Kolo Muani steht weiterhin bei Paris Saint-Germain hoch im Kurs. Eintracht Frankfurt dürfte aber erst ab einem Angebot von über 100 Millionen Euro ins Grübeln kommen, den Angreifer abzugeben. Zudem gibt es auch Gerüchte um einen Abgang von Jesper Lindström. Rafael Borre soll definitiv gehen in den kommenden Tagen, die Offensivspieler Faride Alidou und Igor Matanovic verliehen werden.

Auf der Seite der Zugänge will Eintracht Frankfurt bis zum Ende der Transferphase nachlegen. Der Deal mit AS Saint-Étienne um Niels Nkounkou soll vor dem Abschluss stehen, zudem scheint die SGE an einem ehemaligen Spieler des FC Bayern München interessiert zu sein. Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, haben die Adler ein Auge auf Renato Sanches von Paris Saint-Germain geworfen.

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Renato Sanches. © IMAGO/Antonio Borga

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern München und galt als eines der größten Talente weltweit und kommender Superstar. An der Säbener Straße hatte der Portugiese aber so seine Probleme und konnte die Erwartungen nie erfüllen.

Eintracht Frankfurt: Kommt Renato Sanches?

Zunächst wurde Sanches für eine Saison an Swansea City verliehen und 2020 für 20 Millionen Euro an den OSC Lille verkauft. In Frankreich zeigte der mittlerweile 25-Jährige konstant starke Leistungen und geriet in den Fokus von PSG. Der Top-Klub sicherte sich im Sommer 2022 die Dienste des Nationalspielers und überwies 15 Millionen Euro an Lille.

Im Starensemble von Paris Saint-Germain kam Sanches aber meistens nur zu Kurzeinsätzen, er stand in lediglich sechs Ligaspielen in der Startelf. Der französische Meister würde dem Mittelfeldspieler bei einem passenden Angebot sicherlich keine Steine in den Weg legen. Schlägt Eintracht Frankfurt zu und holt den ehemaligen Bayern-Profi zurück in die Bundesliga? (smr)