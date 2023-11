Zukunft von Manuel Neuer geklärt? Bayern-Keeper legt sich fest

Von: Manuel Bonke, Florian Schimak

Bleibt Manuel Neuer beim FC Bayern? Das steht noch nicht fest. Dennoch legte sich der Keeper nach dem Köln-Spiel bei einer Sache fest.

Köln/München – Eigentlich hatte Manuel Neuer am Freitagabend gar keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein.

Abgesehen vom Wetter gab es wenig, was der Keeper des FC Bayern nach dem knappen, aber hochverdienten 1:0-Erfolg beim 1. FC Köln zu beanstanden hätte. Dennoch wurde der 37-Jährige nach der Partie in der Mixed Zone des Rhein-Energie-Stadions auf einmal kurz fuchsig.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 5 Mio. (Quelle: transfermarkt.de)

Manuel Neuer beim FC Bayern: Wie lange will der Keeper noch spielen?

„Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wie du sowas jetzt sagen kannst“, reagierte Neuer auf die Frage eines Kollegen gereizt, ob die Partie zum Haareraufen war, weil die Münchner so viele Chancen liegenließen und er selbst so wenig zu tun hatte. Letztlich beruhigte sich der Bayern-Captain schnell wieder und führte die Gründe für die überlegene Bayern-Vorstellung auf.

„Es wichtig ist, wie man im Tor steht, wie man von hinten das Aufbauspiel macht“, erklärte der Keeper: „Das war der Schlüssel heute dafür, dass wir das Spiel auch hier gewonnen haben“. Tatsächlich gibt Neuer der Bayern-Hintermannschaft alleine durch seine Präsenz deutlich sichtbar mehr Sicherheit.

Manuel Neuer will noch mindestens bis 2025 Fußball spielen – am liebsten beim FC Bayern. © IMAGO

Zukunft von Manuel Neuer geklärt? Bayern-Keeper legt sich fest

Aber wie lange macht Neuer das noch im Trikot des Rekordmeisters? Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Gespräche bislang? Noch nicht bekannt. Am Freitagabend aber legte Neuer sich fest: „Mindestens so lange wie der Thomas“ (Müller, Anm.d.Red.), sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung, wie lange er noch spielen wolle. Heißt: Mindestens bis 2025 will Neuer noch im Tor stehen.

Am liebsten beim FC Bayern? „Ich würde mich natürlich freuen, wenn es weitergeht“, so der Wahl-Tegernseer: „Ich habe bereits gesagt, dass es abhängig von der gesundheitlichen Situation ist.“ Und die scheint immer besser zu werden, wie Neuer verriet. „Im Moment ist es so, dass ich mich auch immer besser und besser fühle“.

Manuel Neuer über seine Verletzung: „Musste heute nicht so viel Nachsorge betreiben“

Die Länderspielpause habe dem 37-Jährigen, der sich im Dezember 2022 einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog, dabei nach eigener Aussage gutgetan. „Heute muss ich zum Beispiel nicht so viel Nachsorge betreiben, als dies in den Spielen zuvor der Fall gewesen ist“, erklärte Neuer, der nochmal an die Schwere seiner Verletzung erinnerte. „Da muss man sich immer wieder darum kümmern, vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel – aber es wird auch immer normaler bei mir.“

Dann liegt es jetzt am FC Bayern, die Gespräche mit Manuel Neuer zur forcieren. Vor dem Köln-Spiel kündigte Sportdirektor Christoph Freund bereits an, mit Thomas Müller „in den nächsten Wochen“ Gespräche zu führen. Dann dürfte das beim Captain vermutlich auch nicht mehr allzu lange dauern. (smk)