Wechsel zum FC Bayern München? Kanadischer Knipser auf Brazzos Liste

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern München sucht einen neuen Stürmer und könnte schon bald einen kanadischen Star verpflichten.

München - Der FC Bayern München ist für den kommenden Sommer auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Zwar will der Rekordmeister unbedingt den auslaufenden Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting verlängern, eine Einigung zwischen Spieler und Verein ist aber noch nicht in Sicht. Die Münchner schauen sich deshalb jetzt schon intensiv nach einem Plan B um. Harry Kane von Tottenham steht dabei wohl ganz oben auf der Liste, aber auch Jonathan David ist wieder einmal ins Blickfeld gerückt.

Der 23-Jährige wird bereits seit 2020 immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Doch im Sommer 2020 entschied sich der kanadische Knipser dann für einen Wechsel nach Frankreich zu OSC Lille. Dort spielte er in den vergangenen beiden Jahren groß auf, kommt in 129 Spielen auf stolze 49 Tore sowie neun Vorlagen.

Hasan Salihamidzic ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer für den FC Bayern München. © Ulrich Wagner/imago

David für FC Bayern München eine Option – aber nicht die erste Wahl

Wie der Transferexperte Ekrem Konur nun berichtet, soll Sportchef Hasan Salihamidzic David immer noch auf dem Zettel haben. Demnach waren die Scouts des FC Bayern München zuletzt sogar bei der WM 2022 in Katar, um sich persönlich ein Bild von dem 23 Jahre alten Stürmer zu machen.

Der Mannschaftskollege von Alphonso Davies wurde schon mehrfach mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, im vergangenen Sommer schien die Spur nach dem Weggang von Robert Lewandowski etwas heißer zu werden. Für den FC Bayern München soll er jedoch laut Transferexperte Ekrem Konur nicht die erste Wahl sein, die Münchner wollen sich sicherlich auf Harry Kane konzentrieren.

Neben FC Bayern München zahlreiche Klubs an David interessiert

Lille ließ sich David im Sommer 2020 rund 27 Millionen Euro Ablöse kosten, sein Vertrag beim französischen Erstligisten läuft noch bis 2025. Neben dem FC Bayern sollen auch Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal London, Chelsea FC und Everton ein Auge auf den Kanadier geworfen haben. Dem Bundesligisten aus Leipzig wird darüber hinaus ebenfalls ein Interesse nachgesagt. (msb)