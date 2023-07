Abschied? Verbleib? Bayern-Star äußert offen seine Zukunftspläne

Von: Lina Krull

Im April beschwerte sich Bayern-Star Noussair Mazraoui noch über wenig Spielzeit beim FC Bayern München. Jetzt äußerte er sich erneut über seine Zukunft beim Rekordmeister.

München – Die vergangene Bundesliga-Saison verlief holprig für Bayern-Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. Der Marokkaner stand nur elf Mal in der Startelf, verpasste durch eine Herzbeutelentzündung mehrere Spiele. Erst zum Ende Saison kam der 25-Jährige wieder richtig in Fahrt. Jetzt sprach Mazraoui über seine Zukunftspläne beim FC Bayern München.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter 25 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 28 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Star Mazraoui über Wechselgerüchte: „Das verfolgt mich seitdem“

Ende 2023 heizte Noussair Mazraoui mit Aussagen über den Verbleib beim FC Bayern München die Gerüchteküche ordentlich an. „Keine Spielzeit“ und eine fehlende Perspektive machten dem marokkanischen Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit ordentlich zu schaffen. Im Rahmen der Teampräsentation des Rekordmeisters ordnete Mazraoui gegenüber der tz die Gerüchte um seine Person ein.

Auf die Frage, ob er bei Bayern bleibt, antwortete der Rechtsverteidiger gelassen: „Ich habe ein Interview gegeben und seitdem sind viele Zeitungen und Artikel erschienen, in denen es hieß, ich sei nicht glücklich und würde gehen. Ich bin immer noch hier, deshalb konzentriere ich mich darauf.“ Im Hinblick auf seine harten Worte Ende April in den Medien stellte Mazraoui klar, er werde sich „nicht beschweren. Das habe ich vielleicht einmal gemacht – und das verfolgt mich seitdem.“

Noussair Mazraoui zeigte sich in der Vergangenheit unzufrieden mit seiner Rolle bei Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Gutes Verhältnis zu Trainer Tuchel: Bayern-Star hofft auf neue Saison

Mit Coach Thomas Tuchel soll jedoch alles Bestens sein, wie der in den Niederlanden geborene Verteidiger preisgab: „Ja, wir führen positive Gespräche. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer und es ist eine neue Saison, es ist ein Neuanfang, es ist ein frischer Start. Es liegt alles an mir, zu entscheiden, wo meine Zukunft liegt.“ Angesichts der neuen Saison hält sich Mazraoui noch bedeckt. Ob seine Perspektive besser ist als in der letzten Saison?

„Ich denke, das ist schwer zu sagen. Ich gebe mein Bestes und wir werden sehen, wie die Perspektive aussieht“, offenbarte der Ex-Ajax-Spieler bei der Saisoneröffnung in der Allianz-Arena. Die mögliche Verpflichtung von Kyle Walker könnte dabei für Konkurrenz sorgen. Der Rechtsverteidiger von Champions-League-Sieger Manchester City hat Bayern München am vergangenen Freitag offenbar schon eine Zusage gegeben. Mit hundertprozentiger Sicherheit schloss Noussair Mazraoui einen Wechsel aber noch nicht aus.

Entschlossen beantwortete der Nationalspieler die Frage, ob er bei Bayern bleibt, aber bis zum Ende der Transferperiode noch alles passieren kann: „Ja, ich denke, das gilt für jeden Spieler.“ Die Leihe von Bayern-Torwart Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ist hingegen schon fast in trockenen Tüchern. (likr)