Nagelsmann skizziert FCB-Szenario: „Dann ist es besser, getrennte Wege zu gehen …"

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann ist von der fehlenden Rückendeckung der Bayern-Bosse enttäuscht. Der Trainer schließt sogar eine Trennung nicht aus.

München – „Trainertalent“ Julian Nagelsmann? Alle sagen das. „In meinen Augen sagen es zu viele“, motzte der Trainer des FC Bayern am Samstagabend nach dem bitteren 2:2 im Klassiker gegen Dortmund in Richtung Chefetage. Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte Nagelsmann zuvor als Trainertalent bezeichnet. Auch die aktuelle Vorstandsriege um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hatte betont, dass der 35-Jährige noch lernen müsse.

Jetzt wird‘s Nagelsmann zu bunt. Der FCB-Coach sieht durch die Aussagen der Bosse seine eigene Autorität untergraben. Vor dem Champions-League-Spiel in Pilsen spricht Nagelsmann Klartext und richtet eine unmissverständliche Botschaft an seine Vorgesetzten.

FC Bayern: Nagelsmann knöpft sich Bosse vor

„Generell ist gegen Talent nichts zu sagen, unsere Spieler sind auch alle talentiert. Am Ende ist es immer die Aufgabe von allen die Mitarbeiter des Klubs zu schützen, auch in einer Phase, in der es nicht rosig läuft zu bewerten, ob derjenige alles gibt. Das mache ich bei den Spielern, und das macht der Klub hoffentlich bei mir“, sagte Nagelsmann im DAZN-Interview. Der FC Bayern konnte nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gewinnen. In der Champions League gelangen dafür drei Siege in drei Partien ohne Gegentor.

Alle Mitarbeiter sollten so lange gestützt werden „mit Aussagen, dass es gar keine Angriffsfläche gibt. Irgendwann gibt es vielleicht den Punkt, an dem man mich nicht mehr stützt. Aber dann ist es besser, getrennte Wege zu gehen“, erklärte Nagelsmann. Getrennte Wege? „Ich hoffe nicht, dass das irgendwann passiert“, schränkte Nagelsmann ein. Was der Trainer meint: Er fordert mehr Rückendeckung von den Bossen, man müsse versuchen eine Linie zu finden.

Nagelsmann beklagt fehlende Rückendeckung: „Dann ist es besser getrennte Wege zu gehen…“

Beim FC Bayern werde jede Aussage über den Trainer beäugt, erklärte Nagelsmann. „Man lädt damit den ein oder anderen Experten zu einer Aussage ein, die natürlich auch in der Mannschaft realisiert wird, die meine Position nicht zwingend stärkt. Die Spieler sehen diese Dinge auch sehr kritisch, weil sie ein anderes Bild haben. Die gehen schon davon aus, dass ich Talent habe, die wissen aber auch, dass ich kein ganz Blinder bin und ihnen Dinge vermitteln kann.“

Eine kleine Spitze in Richtung Rummenigge, der den jungen Trainer in der Vergangenheit schon öfter maßregelte und zuletzt mit einem Klopp-Vergleich triezte, konnte sich Nagelsmann dann nicht verkneifen. „Ich glaube, dass alle die mal für Bayern gearbeitet haben, im Sinn haben sollten, jeden Mitarbeiter solange es geht zu schützen. Intern können wir über alles sprechen“, sagte der FCB-Coach.

Ein Lehrling oder Azubi ist Nagelsmann trotz seine jungen Alters längst nicht mehr. Der gebürtige Landsberger führte vor seinem Wechsel zum FC Bayern mit Hoffenheim und Leipzig zwei Teams in die Champions League, mit den Bullen erreichte er sogar das Halbfinale. Die Trainertalent-Rufe nerven Nagelsmann trotzdem: „Am Ende stärkt es nicht meine Position, das ist selbsterklärend.“

FC Bayern: Trainertalent-Diskussion – Kein Nagelsmann-Gespräch mit Brazzo und Kahn

Mit Kahn und Salihamidzic habe er aufgrund des eng getakteten Spielplans noch nicht über diese Thematik gesprochen. „Wir werden sicher mal die Gelegenheit haben. Ich weiß ja auch, dass jeder, der das sagt, es nicht böse, sondern eigentlich im Guten meint. Ich nehme das keinem krumm. Jeder darf seine Meinung kundtun. Ich gebe jeden Tag mein Bestes“, gab sich Nagelsmann versöhnlich.

Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Bundesliga seit zwölf Jahren sei er aber selbst nicht zufrieden. Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus richtete zuletzt alarmierende Worte an Nagelsmann: „Darf die Kabine nicht verlieren“.