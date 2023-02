Wende im Pavard-Poker? Problem-Profi plötzlich für Vertragsverlängerung beim FC Bayern offen

Von: Christoph Klaucke

Benjamin Pavard bleibt dem FC Bayern womöglich noch länger erhalten. Der Verteidiger kann sich offenbar eine Vertragsverlängerung in München vorstellen.

München - Benjamin Pavard stand im Winter vor einem Abschied vom FC Bayern. Folgt jetzt die Kehrtwende? Der Franzose soll sich nach all den Querelen in den letzten Wochen plötzlich wieder eine Vertragsverlängerung in München vorstellen können.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter 26 Jahre), Maubeuge, Frankreich Position: Innenverteidiger, Rechtsverteidiger Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 35 Millionen Euro

Benjamin Pavard wieder glücklich beim FC Bayern: Sonderlob von Nagelsmann

Benjamin Pavard fühlt sich wieder wohl beim FC Bayern. Bestes Beispiel: Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG feierte der Franzose noch minutenlang nach Abpfiff mit den mitgereisten Anhängern im Stadion. Von wegen Bayern-Miesepeter: Pavards Fan-Aktion in Paris spricht Bände.

Das hat auch mit seiner neuen Rolle im Team zu tun. Seit den Ausfällen von Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Noussair Mazraoui (Entzündung am Herzbeutel) und der Umstellung auf Dreierkette ist Pavard unter Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. Der 26-Jährige darf als Innenverteidiger endlich auf seiner Wunschposition performen. „Benji hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er war fantastisch!”, lobte Nagelsmann nach dem Paris-Spiel Pavards Leistung trotz Platzverweis.

Benjamin Pavard fühlt sich wieder wohl beim FC Bayern. © Ulrich Wagner/Imago

Wende im Pavard-Poker? Einstiger Problem-Profi kann sich plötzlich Vertragsverlängerung vorstellen

Im Fußball kann sich die Stimmung so schnell ändern wie die Wetterlage. Noch im Winter wollte Pavard den FC Bayern verlassen, Inter Mailand baggerte am Weltmeister von 2018. Doch FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic lehnte die Offerte für Pavard ab. Auch der FC Barcelona wurde immer wieder als Interessent genannt.

Pavard hatte in der Hinrunde keine einfache Zeit. An der Säbener Straße soll es zum Eklat beim FC-Bayern-Training gekommen sein, als Pavard offenbar Nagelsmann ignoriert hatte. Dazu wurde Pavard betrunken am Steuer erwischt. Die Zeichen standen also auf Abschied, doch nun erscheint aufgrund Pavards positivem Wandel im neuen Jahr plötzlich sogar eine Vertragsverlängerung wieder im Bereich des Möglichen.

Benjamin Pavard winkt Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Benjamin Pavard soll einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern wieder offen gegenüberstehen, wie die italienische Corriere dello Sport berichtet. Demnach schwinden die Chancen von Inter und Barcelona auf einen Transfer des Franzosen kommenden Sommer.

Zwischen Pavard und dem FC Bayern soll es zudem eine Aussprache gegeben haben, will Bild-Reporter Tobias Altschäffl erst vor kurzem in Erfahrung gebracht haben will. Kein Wunder, der 26-Jährige wirkt in den letzten Wochen wie von einer Last befreit.

Vertragsverlängerung oder Verkauf: Pavard-Poker beim FC Bayern entscheidet sich im Sommer

Ein Selbstläufer dürfte die angestrebte Vertragsverlängerung jedoch nicht werden, dafür ist in den letzten Monaten zu viel zwischen dem FC Bayern und Pavard vorgefallen. Der Franzose wünscht sich eine langfristige Perspektive auf seiner Wunschposition im Abwehrzentrum.

Sollte eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags scheitern, müssten sich die Bayern im Sommer wohl mit einem Verkauf auseinandersetzen, um Pavard nicht im schlimmsten Falle ablösefrei zu verlieren. Die finanzielle Schmerzgrenze dürfte rund 30 Millionen Euro betragen. Hingegen wäre ein Nagelsmann-Wunschspieler von Real Madrid im Sommer ablösefrei. (ck)