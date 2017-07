Tolisso, Rudy und Co.: Wer beerbt Xabi Alonso beim FC Bayern?

Carlo Ancelotti hat beim Erbe von Xabi Alonso im Mittelfeld des FC Bayern vier unterschiedliche Charaktere zur Auswahl: Sebastian Rudy hat gute Karten, Uli Hoeneß schwärmt von Corentin Tolisso, Javi Martinez wäre die defensivste Variante und Renato Sanches spaltet die Gemüter.

Das erste Duell endete mit einem eindeutigen Sieg für Sebastian Rudy. Als der FC Bayern im Frühjahr in Hoffenheim 0:1 verlor, glänzte der designierte Münchner im Mittelfeld der Gastgeber, während auf Seiten der „Roten" ein künftiger Konkurrent nach 71 Minuten einen gespenstischen Auftritt beendete. Renato Sanches hatte an diesem Abend die Chance bekommen, sich in der Startelf zu empfehlen. Doch wieder einmal war er allen Erwartungen nicht gerecht geworden.

Während der Erbe von Philipp Lahm auf der rechten Abwehrseite in Joshua Kimmich gefunden ist, wird die größte Frage beim FC Bayern, wie Carlo Ancelotti die Lücke schließt, die Xabi Alonso im Herzen seiner Elf hinterlässt. Das Loch ist gewaltig, denn wer sich am fehlenden Antritt des Spaniers störte, verkannte seine immense Bedeutung für die Statik der Bayern. Ancelotti hat nun neben Neuzugang Rudy auch noch Corentin Tolisso zur Auswahl, dazu Sanches und Javi Martinez. Ein Quartett aus grundverschiedenen Charakteren bewirbt sich künftig um den Platz neben den gesetzten Arturo Vidal und Thiago.

Spielt Martínez künftig im Mittelfeld oder in der Abwehr?

Javi Martinez hat den Vorteil, bereits jetzt im Training zu sein – allerdings wird der Spanier bis auf Weiteres noch in der Innenverteidigung benötigt. Jerome Boateng kann auch sechs Wochen nach seinem Faserriss im Oberschenkel nicht mit seinen Teamkollegen üben, und da auch Niklas Süle im Urlaub weilt, ist Mats Hummels der einzige einsatztaugliche zentrale Abwehrspieler. Zudem ist Martinez die defensivste Variante, Stärken sind eher Balleroberung als -verteilung. Ob er die erste Wahl wird? Wohl kaum.

Die besten Aussichten teilen Experten Rudy zu. Ausgerechnet dem Hoffenheimer, der zum Nulltarif kommt und immer leicht übersehen wird, weil er nicht gerade zu den extrovertiertesten Vertretern seiner Zunft gilt. Der 27-Jährige hat allerdings einen bemerkenswerten Confed Cup gespielt. Uli Hoeneß unkt bereits, dass sich einige vertun, wenn sie Rudy als stille Reserve einordnen. Es seien nicht immer die Transfers die besten, bei denen die höchsten Beträge bewegt wurden, sagte der Präsident. Er traue dem Ex-Hoffenheimer viel zu.

Hoeneß über Tolisso: „Bin sehr gespannt, wie er bei uns spielt“

Für Corentin Tolisso haben die Münchner so viel Geld wie nie investiert, und auch in ihn hat Hoeneß Vertrauen. Doch dem 41,5 Millionen Euro teuren Franzosen liegt eine offensivere Rolle mehr. Bei Olympique Lyon kam er eher auf der „Acht“ zum Einsatz, er ist einer für die Halbpositionen. „Ich persönlich habe mich sehr genau über Tolisso erkundigt und nur gute Informationen über ihn bekommen“, sagt Hoeneß, „ich bin sehr gespannt, wie er bei uns spielt.“ Über den hohen Preis meint der Präsident, er neige dazu, „auch mal was zu probieren, nicht immer die etablierten Namen zu kaufen, die 60, 70 Millionen kosten und womöglich auch schon 28, 29 Jahre alt sind. Da gehe ich lieber das Risiko ein, so einen 22-Jährigen mit einem sehr guten Leumund zu holen.“

Bei der Zukunft von Sanches zeigt sich Hoeneß gespalten. „Das ist eine schwierige Frage, weil Ancelotti unter dem Druck steht, Erfolg zu haben.“ Da könne man nicht von außen sagen, er müsse bestimmte Spieler aufstellen. „Der Spieler muss auch gut genug sein.“ Er plädiere „bei Sanches ehrlich gesagt dazu, es noch ein Jahr mit ihm zu probieren. Letztes Jahr hatte er die EM in den Knochen, konnte sich nicht richtig vorbereiten, war auch eine ganze Weile verletzt. Aber jede Option, die der Vorstand in der Sache vorschlägt, findet meine Unterstützung.“ Werden Spiele wie in Hoffenheim verstärkt in die Analyse einbezogen, ist ein Leihgeschäft bei Sanches mehr als denkbar.