Er coacht Messi, Mbappé und Neymar: Doch was macht PSG-Trainer Christophe Galtier so besonders?

Von: Boris Manz

Vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern steht in PSG-Coach Christophe Galtier im Fokus. Doch wer ist der Cheftrainer bei PSG?

Paris – Christophe Galtier sollte Paris Saint-Germain in ruhigere Gewässer führen. Vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern kriselt es nun erstmals in der Hauptstadt – auch Galtier steht zur Debatte.

Nach dem hohen Verschleiß an Star-Trainern wie Thomas Tuchel oder Carlo Ancelotti, wurde Galtier vor dieser Spielzeit als bodenständige Lösung präsentiert. Eine Art Zeitenwende an der Seine. Doch wer ist der 57-Jährige? Und wofür steht er?

Name: Christophe Galtier Geburtsdatum: 23. August 1966 (57 Jahre) Spitzname: Galette (dt. Pfannkuchen) Größe: 1,76 m Erfolge: 1x Französischer Meister, 1x Französischer Ligapokalsieger, 1x Französischer Superpokalsieger

Paris Saint-Germain holt mit Christophe Galtier ein Ligue-1-Urgestein: „Das Ende des Glitzers“

„Wir wollen kein grelles Bling-Bling mehr, das ist das Ende des Glitzers“, sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi bei der Vorstellung des neuen Coachs im Sommer. Nach der Freistellung von Mauricio Poccettino soll wahres ein Ligue-1-Urgestein im Blitzlichtgewitter für Ruhe sorgen. In Frankreich wird Galtier für seine geradlinige Art wertgeschätzt. Er sagt, was er denkt und hatte damit bislang fast überall Erfolg.

Christophe Galtier ist seit dieser Saison Chef-Trainer bei Paris Saint-Germain. © Imago/ZUMA Wire

PSG-Cheftrainer Christophe Galtier: Von Olympique Marseille zu AS Saint-Étienne

International gilt er als „Nobody“, da ihm eine große Spielerkarriere verwehrt blieb. Ausgebildet in der Jugend von Marseille, tingelte er als Profi in seiner aktiven Zeit von einem Ligue-1-Klub zum nächsten. Zu einem Länderspiel kam er nie. Nach seinem Karriereende heuerte er bei Olympique als Co-Trainer an, wurde aber in seinem zweiten Jahr freigestellt. Galtier soll mit einem weiteren OM-Verantwortlichen einen Spieler der AS Monaco verprügelt haben.

Bis 2009 assistiert er mal hier, mal dort: Anschließend wird er erst Interimstrainer und dann Cheftrainer beim französischen Traditionsverein AS Saint-Étienne. Er überzeugt durch Ruhe und Kontinuität. Und als Spielerentwickler: Pierre-Emerick Aubameyang oder Dimitri Payet verhalf er zum Durchbruch.

Bisherige Stationen als Co-Trainer:

Olympique Marseille, Aris Thessaloniki, SC Bastia, Al-Ain FC, FC Portsmouth, FC Sochaux, Olympique Lyon, AS Saint-Étienne

Bisherige Stationen als Chef-Trainer:

AS Saint-Étienne (2009–2017)

OSC Lille (2017–2021)

OGC Nizza (2021–2022)

Paris Saint-Germain (seit 2022)

Wer ist Christophe Galtier? Als Trainer gewinnt mit OSC Lille die Ligue 1 vor Paris Saint-Germain

Nach acht Jahren wechselte er in den Norden Frankreichs. In Lille hatte er umgehend Erfolg. In seinen vier Jahren entwickelte er den Verein zu einem Top-Team der Ligue 1. Zuerst verhinderte er den drohenden Abstieg – in der Folgesaison führte er LOSC auf Rang zwei, ehe ihm in der Saison 2020/21 sein Meisterstück gelang. Die Nordfranzosen holten überraschend vor PSG die Meisterschaft.

Anschließend soll es zur Schlammschlacht mit dem Präsidenten Olivier Létang bekommen sein – Galtier schmiss hin und heuerte im französischen Süden bei Nizza an. Nach nur einem Jahr verließ Galtier die Südfranzosen aber wieder. PSG lockte!

Vor Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern: Galtier steht bei Paris unter Druck

Auch in Paris hat der 57-Jährige sofort Erfolg. 25 Pflichtspiele in Serie blieb PSG unter ihm zunächst ungeschlagen. Doch genau vor dem ersten großen Champions-League-Spiel gegen die Bayern steht der Cheftrainer nun erstmals unter Druck: Und das nach der erst vierten Niederlage in der Saison.

