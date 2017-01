So sehen Sie das Spiel Werder Bremen gegen FC Bayern München heute live im TV und im Live-Stream

Bremen - Zum Rückrundenauftakt empfängt Werder Bremen den FC Bayern München. So sehen Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV und im Live-Stream.

Wenn am Samstagnachmittag Werder Bremen auf den FC Bayern München trifft, scheint der Gewinner der Partie bereits vor dem Anpfiff festzustehen. Denn der deutsche Rekordmeister entschied die letzten zwölf Bundesliga-Duelle mit 51:6 Toren für sich, die letzten fünf Begegnungen sogar zu null (22:0). Zuletzt punkteten die Hanseaten gegen den FCB vor mehr als sechs Jahren, am 11. September 2010. Damals erkämpften sich die Grün-Weißen ein 0:0 in München.

Bremen war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für die Bayern, besonders aber für zwei Stars des Bundesliga-Primus, die am Wochenende voraussichtlich wieder mitwirken werden: Thomas Müller und Franck Ribéry. Kein anderer Akteur schoss für die Roten so viele Bundesligatore in Bremen wie der 27-jährige deutsche Nationalspieler, der auch den bislang letzten Treffer an der Weser erzielte, und der Franzose. Beide waren dort viermal erfolgreich. Insgesamt jubelte Müller in Partien gegen den Liga-Konkurrenten aus dem Norden sieben Mal, Ribéry neun Mal. Aus dem aktuellen Kader des FCB war lediglich Robert Lewandowski noch besser. Drei seiner zehn Tore markierte der Stürmer am 1. Spieltag der Saison 2016/2017.

Auf Seiten der Hausherren sind die Blicke vor allem auf Serge Gnabry gerichtet. Der 21-Jährige wechselte im Sommer vom FC Arsenal zu den Norddeutschen, wird jedoch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Hier erfahren Sie, wo Sie das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München live im TV und im Live-Stream sehen können. Außerdem finden Sie hier den Direktvergleich aller bisherigen Duelle und die Ergebnisse der letzten zehn Aufeinandertreffen beider Mannschaften.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Bayern München ist wie üblich live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Bereits um 14 Uhr startet auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 1 HD die Fußball-Vorberichterstattung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky-Experte Jörg Wontorra. Im Anschluss sendet Sky auf den beiden Kanälen die Konferenz. Klaus Veltman kommentiert dort das Match der Bayern in der Hansestadt. Wer hingegen die kompletten 90 Minuten aus dem Weser-Stadion verfolgen möchte, kann ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Bundesliga 2 HD umschalten. Das Einzelspiel begleitet Sky-Reporter Wolff Fuss.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga heute im Live-Stream von Sky

Wenn Sie als Sky-Kunde das Bundesliga-Paket abonniert haben, können Sie sich das Spiel Werder Bremen gegen den FC Bayern auch problemlos - ohne zusätzliche Kosten - online ansehen. Um den Live-Stream freischalten zu können, müssen Sie sich zunächst bei Sky Go, dem Online-Streamingportal von Sky, mit Ihrer Kundennummer beziehungsweise E-Mail-Adresse sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden. Anschließend können Sie den entsprechenden Stream öffnen. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser und die mobilen Endgeräte aufrufbar.

Zur leichteren Bedienung auf dem Smartphone oder Tablet ist in den App-Stores die Sky Go-App erhältlich. Diese können Sie kostenlos bei iTunes (für Apple-Kunden) und im Google Play Store (für Android-Nutzer) herunterladen. Allerdings ist die Applikation nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. In diesem Artikel erfahren Sie, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte.

Wichtig: Wir empfehlen Ihnen, bei der Nutzung des Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückzugreifen. Ansonsten könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein. Dies hat zur Folge. dass die Surfgeschwindigkeit für den Rest des Monats gedrosselt wird.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga live im Webradio von Sport1

Als Alternative zur Übertragung im TV oder via Live-Stream, bietet sich noch das Webradio des Free-TV-Senders Sport1 an. Bei Sport1.fm werden Sie während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden gehalten. Los geht‘s am Samstag um 15 Uhr. Nach der Partie kann man sich telefonisch in der Sendung „Die Nachspielzeit“ zuschalten lassen und live mitdiskutieren.

Die Nutzung von Sport1.fm ist nicht nur auf dem Laptop oder PC möglich, sondern auch auf den mobilen Endgeräten. Die kostenfreie App gibt es bei iTunes und im Google Play Store.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, hat im Internet dennoch die Möglichkeit, das Match zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München zu verfolgen. Denn seit Jahren findet man im Netz auf diversen Seiten eine Vielzahl gebührenfreier Live-Streams zu nahezu allen Bundesligaspielen, vor allem wenn der deutsche Rekordmeister in Aktion ist. Allerdings muss man damit rechnen, dass die Bild- und Tonqualität solcher Streams zu wünschen übrig lässt und diese durch lästige Werbeeinblendungen unterbrochen werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein Computer-Virus oder andere Malware den Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich in diesem Artikel über kostenlose und legale Live-Streams zu informieren.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga heute in der Zusammenfassung im Free-TV

Die ersten Bewegtbilder von der Partie des Tabellenführers beim Tabellen-15. gibt es am Samstag bei Sky Sport News HD (seit Anfang Dezember 2016 frei empfangbar) sowie ab 18.30 Uhr in der ARD-“Sportschau“, die von Matthias Opdenhövel moderiert wird. Nur wenige Studen später, um 23 Uhr, meldet sich Sven Voss mit dem „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF.

Am Sonntag um 9.15 Uhr blickt der Sportsender Sport1 nochmals auf alle Bundesliga-Duelle vom Freitag und Samstag zurück.

Werder Bremen - FC Bayern München: Bundesliga heute bei uns im Live-Ticker

Unsere Onlineredaktion begleitet den Auftritt der Münchner in Bremen am Samstag im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts. Zudem erhalten Sie auf unserem Portal tz.de rund um die Uhr alle Informationen zum FC Bayern München. Direkt im Anschluss an das Match finden Sie dort unter anderem die besten Bilder, die Bewertung der Spielerleistungen sowie einen ausführlichen Spielbericht.

Werder Bremen - FC Bayern München: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

Werder Bremen FC Bayern München S / U / N 26 / 25 / 50 50 / 25 / 26 Tore 119:200 200:119 Gelbe Karten 119 128 Gelb-Rote Karten 0 1 Rote Karten 6 3 1. Bundesliga-Saisons 53 52 Meisten Tore Wynton Rufer (7) Gerd Müller (19) Meisten Spiele Dieter Burdenski (26) Oliver Kahn (27), Josef Maier (27)

Werder Bremen - FC Bayern München: Die letzten zehn Begegnungen

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 26.08.2016 Bundesliga, 1. Spieltag FC Bayern München - Werder Bremen 6:0 (2:0) 2015/2016 19.04.2016 DFB-Pokal, Halbfinale FC Bayern München - Werder Bremen 2:0 (1:0) 2015/2016 12.03.2016 Bundesliga, 26. Spieltag FC Bayern München - Werder Bremen 5:0 (2:0) 2015/2016 17.10.2015 Bundesliga, 9. Spieltag Werder Bremen - FC Bayern München 0:1 (0:1) 2014/2015 14.03.2015 Bundesliga, 25. Spieltag Werder Bremen - FC Bayern München 0:4 (0:2) 2014/2015 18.10.2014 Bundesliga, 8. Spieltag FC Bayern München - Werder Bremen 6:0 (4:0) 2013/2014 26.04.2014 Bundesliga, 32. Spieltag FC Bayern München - Werder Bremen 5:2 (1:2) 2013/2014 07.12.2013 Bundesliga, 15. Spieltag Werder Bremen - FC Bayern München 0:7 (0:3) 2012/2013 23.02.2013 Bundesliga, 23. Spieltag FC Bayern München - Werder Bremen 6:1 (2:0) 2012/2013 29.09.2012 Bundesliga, 6. Spieltag Werder Bremen - FC Bayern München 0:2 (0:0)

Bundesliga-Spielplan zur Saison 2016/2017

Im Video: Müllers Rezept für das Bremen-Spiel

