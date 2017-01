Live-Ticker: Bayerns erstes Rückrundenspiel läuft

Bremen - Der FC Bayern gastiert am Samstag bei Lieblingsgegner Werder Bremen. Folgt der 15. Erfolg über die Norddeutschen in Serie? Wir berichten im Live-Ticker.

Werder Bremen - FC Bayern München 0:0 (-:-)

Bremen: 42 Wiedwald - 4 Bauer, 26 Sane, 13 Veljkovic, 18 Moisander, 2. S. Garcia - 16 Junuzovic, 6 Delaney - 29 Gnabry, 10 Kruse - 14 Pizarro

Werder-Bank : 30 Zetterer, 23 Gebre Selassie, 7 Kainz, 22 Bartels, 47 Manneh, 20 U. Garcia, 35 M. Eggestein FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 8 Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba - 14 Alonso, 32 Kimmich - 10 Robben, 25 Müller, 7 Ribery - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 11 Dougllas Costa, 13 Rafinha, 18 Bernat, 29 Coman, 34 Friedl, 35 Sanches Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) Tore: ---

6. Minute: Moisander grätscht Robben um und hat Glück, dass er ohne Gelbe Karte davonkommt.

5. Minute: Der erste Abschluss kommt von Ribery, der aber an Wiedwald scheitert.

4. Minute: Lahm klärt die erste Bremer Ecke per Kopf. Anschließend steht Standardschütze Junuzovic im Abseits.

3. Minute: Die Roten legen sich den Gegner erstmal zurecht. Hier soll kein Platz für Konter gelassen werden.

2. Minute: Werder zieht sich sofort zurück. Moisander lenkt eine weite Hereiungabe per Brust zurück auf Wiedwald.

1. Minute: Der Ball rollt. Die Roten haben Anstoß.

+++ Der Tiger warnt: „Wir müssen eine richtig starke Leistung abliefern, um hier drei Punkte mitzunehmen.“

+++ Co-Trainer Gerland erklärt die Aufstellung bei Sky: „Franck hat beim Telekom Cup gut gespielt und gut trainiert - damit hat er sich wieder in die Mannschaft gespielt.“

+++ Bei den Gastgebern stehen wenig überraschen der Ex-Bayer Pizarro und der Wohl-bald-Münchner Gnabry in der Startelf. Dagegen sitzt Bartels, Torschütze beim 1:2 gegen Dortmund, auf der Bank.

+++ Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Die Roten beginnen mit Ribery und Kimmich anstelle von Douglas Costa und Vidal.

Vorbericht zu Werder Bremen gegen FC Bayern

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel des FC Bayern München bei Werder Bremen! Mit einem Sieg an der Weser will der Rekordmeister Verfolger RB Leipzig auf Distanz halten - und die Chancen stehen nicht schlecht. Die Roten haben die letzten 14 Spiele gegen Werder in Folge gewonnen, die letzten sechs davon sogar stets ohne Gegentor (24:0 Tore).

Die Gesamtbilanz spricht ebenfalls für den FC Bayern. In bislang 101 Bundesliga-Duellen konnte Werder die Münchner 26 Mal bezwingen, der FCB ging aber in 50 Partien als Sieger vom Platz. Der letzte Bremer Erfolg über den Rekordmeister datiert vom 20. September 2008, damals siegten die Grün-Weißen mit 5:2 in der Allianz Arena. Überragender Akteuer damals war ein gewisser Mesut Özil mit einem Tor und zwei Vorlagen, der Bayern-Trainer hieß Jürgen Klinsmann.

In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts von dem, was sich im Weserstafdion tut. Anstoß ist am Sasmtag um 15.30 Uhr.

