Wettbieten um Pavard: Mehrere Topklubs wohl am Bayern-Verteidiger dran

Von: Niklas Kirk

Teilen

Benjamin Pavard zählt beim FC Bayern zu den wenigen Konstanten der Saison. Sein Verbleib ist jedoch ungewiss und die Liste der Interessenten lang.

München – War die Schlappe gegen Leipzig das letzte Bundesliga-Heimspiel von Benjamin Pavard im Trikot des FC Bayern? Der Verteidiger selbst will sich erst nach dem Meisterschaftsfinale mit seiner Zukunft beschäftigen. Seine Vertragslaufzeit und die lange Schlange der Interessenten stellen seine Zukunft jedoch bereits jetzt infrage.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 in Maubeuge/Frankreich Bisherige Stationen: OSC Lille, VfB Stuttgart, FC Bayern München\t Vertrag bis: 30. Juni 2024

Wettbieten um Pavard: Der FC Bayern würde Konstanz verlieren

In 42 Pflichtspieleinsätzen, davon 23 Ligaspiele über 90 Minuten, kam er sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Außenbahn gleichwertig im Einsatz. Der Franzose zählte somit in einer durchwachsenen Bundesliga-Saison zweifelsohne zu den wenigen Konstanten im Kader des deutschen Rekordmeisters und bot über die Dauer der Saison passable Leistungen (Kicker-Note 3,06).

Dass der 27-Jährige durch seine robuste defensive Spielweise bei gleichzeitigem Offensiv-Instinkt international einen Namen hat, war bereits bekannt. Inter Mailand hinterlegte längst ein Angebot und auch beim FC Barcelona wird Pavard gehandelt. Doch wie der Kicker berichtet, hat sich der Kreis der interessierten Clubs abermals erweitert.

Benjamin Pavard und Joao Cancelo verabschiedeten sich auffällig lange von den Bayern-Fans. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Wettbieten um Pavard: Gefragt in allen europäischen Top-Ligen

Demnach kommen drei prominente Adressen hinzu. Nach Informationen des Fußballfachblattes handelt es sich dabei um die Premier League Clubs Manchester United, die kürzlich erst das Champions-League-Ticket lösten, als auch der FC Liverpool. Die Reds von Jürgen Klopp spielten eine enttäuschende Saison und planen im Sommer einen größeren Umbruch.

Als weiteres Schwergewicht soll außerdem niemand Geringeres als Real Madrid eine Anfrage für Pavard gestellt haben. In der spanischen Medienlandschaft war seine bisher ausbleibende Vertragsverlängerung schon öfter thematisiert worden. Über ein vages Interesse der Königlichen berichtete die Sportzeitung AS bereits im März dieses Jahres.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Wettbieten um Pavard: Hat der Verteidiger beim FC Bayern schon alles erreicht?

Möglich also, dass Pavard, der dreimal mit dem FC Bayern Meister wurde und zur Triple-Sieger-Mannschaft von 2020 gehört, sich einer neuen Aufgabe widmet. Ein Abgang von Pavard wäre freilich schmerzlich, vor allem im Hinblick auf das bekanntgewordene Interesse von PSG an Lucas Hernandez. Ungleich schmerzhafter wäre dieser jedoch, sollte der 27-Jährige den Club durch auslaufenden Vertrag im nächsten Sommer ablösefrei verlassen. Somit steht beim FC Bayern gleich die Zukunft von zwei Defensiv-Pfeilern auf der Kippe. (nki)