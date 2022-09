Legenden-Auflauf bei Pizarros Abschiedsspiel: Diese Top-Stars vom FC Bayern und Werder Bremen sind heute dabei

Von: Marc Dimitriu

Claudio Pizarro bei seinem Abschiedsspiel. © IMAGO/nordphoto GmbH / Kroeger

Wenn ein beliebter Spieler wie Claudio Pizarro seinen Abschied feiert, kommen die Top-Stars gerne zusammen. Zahlreiche Weltstars vom FC Bayern sind auch dabei.

Bremen/München - Claudio Pizarro ist sowohl in Bayern als auch in Bremen eine Legende. Und zu seinem Abschiedsspiel im ausverkaufte Bremer Weserstadion geben sich zahlreiche ehemalige Topstars die Klinke in die Hand. Am Samstagabend sagt der Peruaner mit fast 44 Jahren „Adios“.

Abschiedsspiel von Pizarro: Top-Stars von Bremen komen ins Weserstadion

Auch wenn er beim FC Bayern München seine größten Erfolge feierte, stand die Ortswahl für Pizarros Abschiedsspiel seit langem fest: „Bremen hat mir die Tür nach Europa geöffnet. Deshalb ist es für mich wichtig, auch mein letztes Spiel hier zu machen.“

Und so kommt viel Prominenz aus beiden Vereinen in die Hansestadt: Für den SV Werder Bremen werden unter anderem der 2014er-Weltmeister Per Mertesacker, Tim Wiese, Naldo, S, Torsten Frings, Zlatko Junuzovic und Ailton auflaufen. Trainer ist natürlich Bremen-Legende Thomas Schaaf.

Pizarro-Abschiedsspiel: Robben, Lahm und Elber spielen für den FC Bayern

Für die Bayern geben sich Stars wie Jörg Butt, Daniel van Buyten, Diego Contento, Piotr Trochowski, Arjen Robben, Owen Hargreaves, Mario Gomez, Giovane Elber und Philipp Lahm die Ehre. Coach ist hier Michael Henke.

Um Pizarro konditionell nicht zu überlasten, gibt es noch ein drittes Team zum Einsatz: „Claudios Amigos“. „Mehr macht mein Körper nicht mehr mit“, sagte der beliebte Torjäger, der mittlerweile zu Bayern Münchens offiziellen Klub-Botschaftern zählt. Dort werden sowohl Fußballer als auch andere Promis spielen. Mit dabei sind Felix Wiedwald, Sebastian Boenisch, Johannes Mösmang, Felix Neureuther, Felix Kroos, Joko Winterscheidt, Marko Marin, Max Kruse, Anthony Ujah, Nelson Valdez, Fin Bartels, Max von der Groeben. Trainer ist Florian Kohfeldt.

Pizarro-Abschiedsspiel live im TV auf Sat.1

Übertragen wird das Spiel live im TV auf dem Sender Sat.1. Die Übertragung beginnt um 17 Uhr. Anstoß ist um 17:30 Uhr. Sie können das Spiel auch in unserem Ticker von deichstube.de verfolgen. Pizarros Münchner Ex-Kollege Robert Lewandowski hat jüngst mehrere Rekorde des Südamerikaners geknackt, immerhin drei Bestmarken sind Pizarro geblieben. Kein Bundesligaprofi hat in 21 Kalenderjahren in Folge immer mindestens einen Treffer erzielt, auch sein Torerfolg im Alter von 40 Jahren und 227 Tagen ist unerreicht. Und 490 Bundesliga-Einsätze sind für einen ausländischen Profi ebenfalls bislang einmalig. (md mit SID)