Thomas Müllers Frau Lisa verzückt Bayern-Fans mit Wiesn-Outfit

Von: Christoph Klaucke

Lisa Müller nimmt mit einem Foto im Dirndl Abschied vom Oktoberfest und verzückt mit ihrem Wiesn-Outfit die Bayern-Fans. Thomas Müller reagiert.

München – Das Oktoberfest 2023 ist seit Dienstag Geschichte. Nach 18 Tagen Wiesn-Sause kehrt auf der Theresienwiese wieder Ruhe ein. Manch einer blickt ein wenig wehmütig auf diese Zeit zurück und freut sich schon auf nächstes Jahr – so auch Lisa Müller. Die Frau von Thomas Müller, der mit dem FC Bayern München am Dienstag in der Champions League mit 2:1 in Kopenhagen siegte, nimmt Abschied vom Oktoberfest.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Erfolge (u. a.): Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Lisa Müller teilt Fotos im Wiesn-Outfit

Bereits am mittleren Wiesn-Wochenende am Sonntag, dem 24. September, stand für den FC Bayern der obligatorische Besuch auf dem Oktoberfest an. Die Spieler durften nach einem Kantersieg gegen Bochum etwas feiern, aber nicht über die Stränge schlagen. Schließlich wartete nur zwei Tage später das Pokalspiel in München, weshalb Müller seine Kollegen maßregelte.

Die Stars kamen mit ihren Familien und machten es sich im Käfer-Zelt bequem – eine Spielerfrau eines Bayern-Neuzugangs überraschte mit ihrem Wiesn-Outfit. Von Müllers Frau Lisa gab es keine Fotos auf den offiziellen Kanälen des FC Bayern. Die professionelle Dressur-Reiterin teilte jedoch einen Tag nach Ende der Wiesn Bilder vom Oktoberfest.

Thomas Müller und Ehefrau Lisa in Tracht. © Lisa Müller/Instagram

Thomas Müller mit Ehefrau Lisa in Tracht

Auf einem Foto auf ihrem Instagram-Profil lächelt Thomas Müller mit Frau Lisa im Arm in die Kamera – beide tragen standesgemäß Tracht. Sie im Dirndl und er in Lederhosen. Müller, der zuletzt eine Kindheits-Erinnerung ans Oktoberfest teilte, trägt zu einer hellen Lederhose eine grüne Weste.

Lisa Müller wählte ein klassisches Dirndl in Schwarz mit goldener Schürze. Zudem entscheidet sich die 34-Jährige für schwarze Stöckelschuhe. „Wiesn 2023“, schreibt sie zu dem Foto und postet dazu vier Brezen-Emojis. In einem Hashtag heißt es zudem „see you next year“, zu Deutsch: „Wir sehen uns nächstes Jahr“. Thomas Müller reagiert mit einem „Schee wars“, sowie einem Herz- und Flammen-Emoji.

Thomas Müllers Frau Lisa verzückt Bayern-Fans mit Wiesn-Outfit

Die Bayern-Fans scheinen ganz verzückt von Lisa Müllers Wiesn-Outfit zu sein. „Fesch san ma beinand!“, „Wie kann man nur so hübsch und so fesch sein, einfach nur traumhaft schön“ oder „I love you Lisa, wunderschön bist du, bildhübsch“, heißt es in den Kommentaren.

Aber auch Thomas Müller, der seiner Lisa vor kurzem eine spontane Liebeserklärung machte, kommt in den Lobeshymnen nicht zu kurz. „Mega scheenes Paar“ und „richtig schön ihr zwei“ schwärmen die Fans.

Lisa Müller posiert vor Riesenrad – Ehemann Thomas fehlt

Auf einem weiteren Foto posiert Lisa mit vier Begleitern vor dem Riesenrad. Ehemann Thomas fehlt auf dem Bild jedoch. Auf dem Platz brachte Müller im Champions-League-Spiel in Kopenhagen nach seiner Einwechslung die Wende, als er den Siegtreffer von Super-Joker Mathys Tel vorbereitete. (ck)