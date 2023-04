„Zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft“: Kahn geht auf Bayern-Stars los

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Oliver Kahn will das nicht akzeptieren und knöpft sich vor dem Duell gegen Manchester City die Stars vor.

München – Der Vulkahn brodelt: Wer Oliver Kahn am Samstag in der Allianz Arena gesehen hat – der Bayern-Boss drehte auf der Tribüne durch – der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ob das auch die Spieler wissen? Der FC Bayern München droht auf der Zielgeraden alle Saisonziele zu verspielen.

Das 1:1 in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim brachte das Fass beim Titan zum Überlaufen – das Minimalziel Deutsche Meisterschaft ist stark gefährdet. Im DFB-Pokal ist der Rekordsieger bereits im Viertelfinale ausgeschieden, auch in der Champions League droht nach dem 0:3 im Hinspiel gegen Manchester City das frühe Aus. Grund genug für Kahn, sich die Spieler vorzuknöpfen.

Kahn schlägt Alarm: Bayern-Boss erklärt seine Leiden auf der Tribüne

„Wir wollen immer gewinnen. Da schmerzen solche Auftritte mit diesen Resultaten – uns genauso wie die Fans“, erklärte Oliver Kahn in der Sport Bild seine Leiden auf der Tribüne. „Das Ausscheiden im Pokal (1:2 gegen Freiburg; Anm. d. Red.), das 1:1 am Samstag gegen Hoffenheim – natürlich haben wir uns das anders vorgestellt.“

Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt weiterhin nur zwei Punkte. Deshalb schlägt der Titan jetzt Alarm und nimmt die Spieler vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City und dem Endspurt in der Meisterschaft in die Pflicht.

„Zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft“: Kahn knöpft sich Bayern-Stars vor

„Wir haben über 20 Nationalspieler in unserem Kader, an der sportlichen Qualität liegt es sicher nicht“, meinte Kahn, an dem die Kritik auch lauter wird. Der CEO zählte knallhart die Mängelliste der FCB-Stars auf: „Zuletzt war zu wenig Wille, zu wenig Bereitschaft zu erkennen. Inkonstanz ist unsere Konstanz, das kann nicht der Anspruch dieser Mannschaft sein.“ Der 53-Jährige appelliert an den Stolz der Spieler und versucht nochmals bei jedem Einzelnen die Sinne zu schärfen.

„Jeder muss wissen, um was es in der entscheidenden Phase der Saison geht: zu zeigen, wer der FC Bayern ist“, sagte der frühere Bayern-Kapitän, der die Hoffnung auf ein Wunder in der Königsklasse noch nicht aufgegeben hat. „Nur, wenn wir das auf den Platz bekommen, haben wir gegen ManCity noch eine Chance.“ Die Mannschaft soll sich zudem nach der Entlassung von Julian Nagelsmann und dem Wechsel zu Thomas Tuchel nicht mehr hinter dem Trainer verstecken können.

Kahn verteidigt Tuchel – Salihamidzic kümmert sich in Einzelgesprächen um die Bayern-Stars

„Die letzten Spiele haben gezeigt, dass es einige größere Stellschrauben gibt, an denen Thomas drehen muss“, erklärte Kahn, der von Thomas Tuchel überzeugt scheint. „Unter Thomas wird die Mannschaft wieder zu ihrer Form und zu ihrer Konstanz finden.“ Während Kahn in der Öffentlichkeit den Druck auf die Stars erhöht, kümmert sich Hasan Salihamidzic intern um die Spieler.

Der Sportvorstand führt derzeit viele Einzelgespräche. Ziel: Die Spieler sollen mehr Führung übernehmen, es dürfe keine Ausreden mehr geben. Selbstkritik und Verantwortung sind die Stichworte. Jeder Profi müsse nun beweisen, dass er den Ansprüchen eines Bayern-Spielers genügt. Im Sommer wird Bilanz gezogen, in sechs Wochen ist offenbar eine Kader-Analyse der Bosse mit Tuchel geplant.

Dabei soll es um die Frage gehen, welche Spielertypen benötigt werden. Derweil läuft auf Hochtouren die Stürmersuche beim FC Bayern: Ein überraschender Name ist aufgetaucht. Auch das Preisschild für Frankreich-Star Jonathan David ist offenbar fix – wird Bayern hellhörig? (ck)