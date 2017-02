Wird Vogel neuer Chef des Nachwuchsleistungszentrum?

Das Wochenende verbringt Heiko Vogel mit seiner Mannschaft in Stuttgart. Gestern Nachmittag sah der U23-Trainer des FC Bayern im fünften Testspiel nach zuvor vier Siegen ein 1:1 bei der Reserve des VfB (Tor: Milos Pantovic per Strafstoß), am Sonntag (14 Uhr) folgt noch die Begegnung bei den Stuttgar

Anschließend kehrt die Vogel-Elf zurück in die Heimat. Von einem „super Test“ sprach der Coach nach dem Remis gegen die ebenfalls viertklassige VfBReserve. Die drei gemeinsamen Tage in der schwäbischen Metropole hatten sich angeboten angesichts der beiden Testmatches dort. Dass sich der Nachwuchs des Rekordmeisters, seit 9. Januar im Vorbereitungsmodus auf die restlichen 13 Partien in der Regionalliga Bayern, bislang 2017 in exzellenter Verfassung präsentiert, schließt nur an das Bild an, das die Vogel-Elf zuletzt vor der Winterpause abgegeben hatte. Vor der abschließenden, unglücklichen 1:2-Niederlage beim souveränen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching, die Sascha Bigalke erst durch sein Tor in der Nachspielzeit fixierte, war der Bayern-Nachwuchs sieben Mal in Folge unbesiegt geblieben.

Dadurch wurde gewährleistet, dass die Münchner auf dem zweiten Platz und damit auch vor dem Lokalrivalen von der Grünwalder Straße überwintern. Neben der Pleite beim Ligaprimus waren lediglich zwei weitere Niederlagen zu beklagen gewesen. Dass beide gegen Aufsteiger zustande kamen, sagt viel aus über die Defizite der jungen Bayern: Im Vergleich zu Unterhaching mangelt es schlicht an Konstanz, mitunter auch an der nötigen Mentalität. Das weiß auch der 41-jährige Coach, auf der anderen Seite will er seinem Team mit einem etwaigen Verweis auf die fehlende Erfahrung kein Alibi verschaffen. Ohnehin muss es klarer Anspruch der kleinen Bayern sein, nach der Winterpause einen weiteren deutlichen Fortschritt erkennen zu lassen. Selbstverständlich, so Vogel, sei es „grundsätzlich wichtig für uns, wieder aufzusteigen, in der 3. Liga werden die Jungs physisch und auch mental ganz anders gefordert“.

Dass dieses Unterfangen jedoch in dieser Spielzeit aufgrund der erdrückenden Hachinger Dominanz – aktuell liegt Bayern II 19 Punkte zurück – quasi von vornherein zum Scheitern verurteilt war kann auch als Chance begriffen werden. Sollte der ehemalige Bundesligist die Aufstiegsrunde erfolgreich bestehen, könnten beim Bayern-Nachwuchs die Erfahrungen aus dieser Saison in der nächsten noch sehr nützlich sein, um die ersehnte Rückkehr in die 3. Liga dann zu bewerkstelligen. Die Voraussetzungen dafür scheinen ideal. Kann sich der Nachwuchs des Rekordmeisters doch in der kommenden Spielzeit in neuer Heimspielstätte präsentieren. Das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) im Münchner Norden wird bis zur nächsten Saison fertiggestellt sein, damit auch das bis zu 2500 Zuschauer fassende kleine Stadion.

Die zuletzt kursierenden Gerüchte, Vogel werde dann nicht mehr Trainer der U23 sein, sondern ab Sommer in Vollzeit das NLZ leiten, wollte er „nicht kommentieren“, aber auch nicht dementieren. Derzeit gelte seine „volle Konzentration“ ohnehin der Vorbereitung mit seiner Mannschaft, so Vogel. Um Punkte aber geht es erst wieder in vier Wochen, am ersten März-Wochenende nimmt die Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. Drei weitere Testspiele werden die kleinen Bayern bis dahin noch absolvieren.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de