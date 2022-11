Große Bühne, falsche Position: Pavard erlebt auch bei der WM eine Enttäuschung

Von: Hanna Raif

Benjamin Pavard will als Innenverteidiger spielen und kokettiert mit einem Transfer. Doch auch bei der WM muss der Bayern-Spieler nun die Zähne zusammenbeißen.

München - Die große Bühne kommt für Benjamin Pavard gerade recht - eine echte Bewerbung für seinen Traumjob im europäischen Fußball aber kann der Verteidiger des FC Bayern bei der WM 2022 nicht abgeben. Weil die Innenverteidigung in der französischen Nationalmannschaft hart umkämpft ist, hat Pavard bei Nationaltrainer Didier Deschamps denselben ungeliebten Job zu erfüllen wie in München: Wenn er spielt, dann rechts außen.

Es ist kein Geheimnis, dass Pavard sich selbst in der Mitte der Abwehrkette aufstellen würde. So gesehen ist der November bisher eigentlich gut gelaufen für ihn. Weil Lucas Hernandez sich nach seiner Verletzung langsam herantastete und Matthijs de Ligt ausfiel, durfte Pavard auch unter Julian Nagelsmann zuletzt als Innenverteidiger ran.

WM 2022: Bayern-Star Pavard muss auch für Frankreich in Katar hinten rechts ran

An seiner grundsätzlichen Unzufriedenheit hat das aber nichts geändert. Die Situation: Pavard ist bereit für einen Wechsel, und die Bayern wollen ihn nicht unbedingt halten. So weit, so einfach - und trotzdem ist die Personalie aktuell brisant. Denn die Unzufriedenheit und auch Interviews, in denen Pavard in den letzten Tagen öffentlich mit einem Wechsel im Sommer kokettierte, kamen bei den Bayern-Bossen nicht sonderlich gut an. 1.520 Minuten hat er in dieser Saison gespielt, auf mehr kommen bisher nur Alphonso Davies (1543), Upamecano (1865), Joshua Kimmich (1974) und Sadio Mané (1620). Dass er trotzdem „nicht abgeneigt“ sei, „ein neues Projekt zu entdecken“, hatte der Weltmeister vergangene Woche in der L’Equipe kundgetan.

Während er sich nun im WM-Camp vorbereitet, legte er in der Gazzetta dello Sport nach: „Mit Bayern habe ich alles gewonnen. Ich bin bereit, neue interessante Projekte zu bewerten“, ließ er verlauten. Wichtig der Nachsatz: „Aber als zentraler Verteidiger.“ Pavard, der schon im Sommer von Manchester City und Chelsea beobachtet wurde, stellt das alles recht clever an. Da will sich einer ins Gespräch bringen und hat eine klare Strategie. Aus München wird all das beobachtet, in ersten Gesprächen mit Pavards Berater gab es noch keine Tendenzen. Nach der WM will man sich wieder zusammensetzen und konkreter werden. Ein Abschied im Sommer scheint wahrscheinlich - und logisch: Nur noch dann lässt sich eine Ablöse erzielen. (Hanna Raif)