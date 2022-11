FC Bayern schickt 17 Stars zur WM: Mehr als alle anderen Vereine auf der Welt

Der FC Bayern München schickt 17 Spieler zur WM nach. Kein Verein der Welt stellt mehr. Wer gegen wen in Katar antreten muss.

München – Julian Nagelsmann hat vor ein paar Tagen zugegeben, sich auf die Momente ohne Fußball zu freuen – richtig viel Zeit ohne das runde Leder bleibt allerdings auch den Daheimgebliebenen nicht. Denn wer mit 17 entsandten Profis einen neuen WM-Rekord aufstellt, hat ab dem Anpfiff in Katar wieder einen straffen Zeitplan. In der Vorrunde vergeht kein einziger Tag, an dem kein Profi des FC Bayern mit seiner Nationalmannschaft auf dem Rasen steht.

FC Bayern: Der tz-Check der WM-Fraktion in Katar

Deutschland : Schon während der Formdelle im frühen Herbst wurde der Bezug zwischen Bayern und dem DFB-Team gezogen, jetzt erhofft man sich, dass der Block um die sieben Bayern Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala den Schwung aus dem Verein übertragen kann.

: Schon während der Formdelle im frühen Herbst wurde der Bezug zwischen Bayern und dem DFB-Team gezogen, jetzt erhofft man sich, dass der Block um die sieben Bayern Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala den Schwung aus dem Verein übertragen kann. „Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, können wir alles erreichen“, sagt Neuer, dafür aber muss erst mal die Gruppenphase mit den Partien gegen Japan (23.11.), Spanien (27.11.) und Costa Rica (1.12.) überstanden werden.

Frankreich: Auch der Titelverteidiger hat einen Bayern-Block, der allerdings umfasst eher die Defensive. „Wir wissen, was von uns erwartet wird“, sagt Benjamin Pavard, der von Didier Deschamps als Rechtsverteidiger eingeplant ist. In der starken Innenverteidigung muss Dayot Upamecano um einen Platz kämpfen, brisant wird es links außen, wo Lucas Hernandez und Bruder Theo Ansprüche anmelden. Auch der formschwache Kingsley Coman ist nicht gesetzt, wenn es zum Start gegen Australien (22.11.) und dann gegen Dänemark (26.11.) und Tunesien (30.11.) geht.

Niederlande: Weil Ryan Gravenberch nicht nominiert wurde, ist Matthijs de Ligt der einzige Bayer im Kader von Louis van Gaal. Der 23-Jährige muss sich in der umkämpften Abwehrreihe beweisen – gegen den Senegal (21.11.), Ecuador (25.11.) und Katar (29.11.).

Sadio Mané im WM-Kader Senegals - trotz Verletzung

Senegal: Weil Sadio Mané verletzungsbedingt am 21. November nur durch ein Wunder in Senegals Elf stehen kann, bleibt das Duell mit de Ligt aus. Afrikas Fußballer des Jahres ist wegen seiner Wadenbein-Blessur auch für die Spiele gegen Katar (25.11.) und Ecuador (29.11.) fraglich.

Kanada: Ein wenig besser sieht es da bei Alphonso Davies aus, der trotz Muskelfaserriss nominiert wurde. Wenn es gegen Belgien (23.11.) nicht klappt, dann in den FCB-Duellen mit Josip Stanisic und Kroatien (27.11.) sowie Marokkos Noussair Mazraoui (1.12.).

Kroatien: Sechs Länderspiele hat Stanisic bereits bestritten, ob und wie viele bei der WM dazukommen, ist noch nicht sicher. Beide Außenpositionen der kroatischen Abwehr sind umkämpft. Gegner sind Marokko (23.11.), Kanada (27.11.) und Belgien (1.12.).

Choupo-Moting auch bei der WM eine Tormaschine?

Kamerun: Tatsächlich gibt es in Kameruns Nationalmannschaft einen Mann, der noch ein besseres Standing hat als Eric Maxim Choupo-Moting. Routinier Vincent Aboubakar kommt in 88 Länderspielen auf 33 Tore – aber kann man ihn dem so treffsicheren Bayern vorziehen? Zu sehen am 24.11. gegen die Schweiz, dann gegen Serbien (28.11.) und Brasilien (2.12.).

Marokko: Nach zwei Jahren Pause und internem Zwist wurde Mazraoui wieder für Marokko nominiert. „Mein Ziel ist es, etwas Besonderes zu erreichen. Das heißt, die Gruppenphase zu überstehen. Ab dann werden wir sehen, wie weit es geht“, sagte der 25-Jährige der tz. Um den Platz rechts muss er sich mit Achraf Hakimi streiten, sonst spielt er gegen Kroatien (23.11.), Belgien (27.11.) und Kanada (1.12.) auf links.

