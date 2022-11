Deutschlands magisches Dreieck? Musiala setzt bei WM auf seine Bayern-Kollegen

Von: Manuel Bonke

Jamal Musiala, Thomas Müller und Leroy Sané bei einem Bayern-Spiel. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

FC-Bayern-Star Jamal Musiala hat große Pläne für die WM 2022. Durchstarten will er dabei vor allem mit der Unterstützung zweier Team-Kollegen.

München - Im Dribbling für die Gegenspieler nicht zu packen, im Torabschluss eiskalt und im Rückwärtsgang diszipliniert: Diese Saison hat Jamal Musiala (19) seinen Status als Leistungsträger beim FC Bayern zementiert. Das beweist auch der Blick in die Statistik. In zwölf Bundesligapartien hat der Jungspund acht Treffer erzielt, legte fünf weitere für Teamkollegen auf. Wenn man beide Werte addiert, ergeben sich dadurch 13 Scorer-Punkte. Liga-Bestwert!

Musiala und Flick verbindet besondere Spieler-Trainer-Beziehung

Der Bundestrainer kann sich für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar auf einen Jamal Musiala in Topform freuen. „Jamal ist immer eine gute Option. Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er hat diese Leichtigkeit am Ball, sich aus Drucksituationen zu lösen und hat in seinem jungen Alter schon eine große Torgefahr, einen tollen Abschluss“, schwärmte Hansi Flick (57) jüngst.

Obwohl es seine unglaubliche Entwicklung unter Trainer Julian Nagelsmann (35) nicht erahnen lässt, hatte der Offensivkünstler zwischenzeitlich schon Sehnsucht nach dem Vereinstrainer Flick. Es wäre übertrieben von Anlaufschwierigkeiten zwischen Nagelsmann und Musiala zu sprechen, doch ihre Spieler-Trainer-Beziehung musste erst einmal reifen.

Video: Jamal Musiala äußert sich zu Golden-Boy-Auszeichnung von Gavi

Musiala über Flick: „Ich fühle mich sehr wohl unter ihm“

Flick hingegen verhalf ihm zu seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister zum Profi-Debüt. Das verbindet. Sein Verhältnis zu Hansi beschreibt der Youngster im Kicker wie folgt: „Mit Hansi kann ich immer gut reden, ich sehe ihn auch als Mentor, der mir viele Sachen erzählen kann. Das hat mir am Anfang meines Durchbruchs bei Bayern geholfen. Ich fühle mich sehr wohl unter ihm.“

Neben dem Trainer sind freilich auch die Mitspieler entscheidend, damit Musiala in Katar die hohen Erwartungen erfüllen kann. Und da hofft er besonders auf die Unterstützung zweier Münchner Vereinskollegen: Thomas Müller (33) und Leroy Sané (26).

FC Bayern: Musiala hofft bei WM auf Unterstützung von Müller und Sané

Die tz weiß: Mit diesem Duo steht „Bambi“ in der Offensive bevorzugt auf dem Platz. Mit Sané kann er „aufzocken“ und den so häufig zitierten Straßenfußball zelebrieren und so die gegnerischen Abwehrreihen auseinanderhebeln. An Raumdeuter Müller begeistert ihn dessen Spielverständnis, mit dem er Musiala Räume schafft, in denen er seine technischen Fähigkeiten ausspielen kann.

Darum hat sich das Ausnahmetalent viel für die Wüsten-WM 2022 vorgenommen: „Die Qualität ist vorhanden, um ein guter Anwärter auf den Titel zu sein. Wir gehen mit dem Mindset ins Turnier, den Pokal holen zu können. Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das.“ An Selbstbewusstsein mangelt es Musiala aktuell nicht. Daran hat auch seine derzeitige Bundesliga-Statistik einen großen Anteil. (bok)