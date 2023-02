Wo läuft Gladbach gegen Bayern live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern ist am Samstag zu Gast in Gladbach auf. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - In der Bundesliga kommt es am 21. Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist am Samstag, 18. Februar 2023, um 15.30 Uhr im Borussia-Park.

Gladbach gegen FC Bayern wird live im Pay-TV bei Sky übertragen

Die Partie zwischen Gladbach und Bayern wird am Samstag ab 15.30 Uhr exklusiv auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 gezeigt.

Die Vorberichte beginnen um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1.

Über WOW TV (Abo erforderlich) und Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) kann die Begegnung im Live-Stream verfolgt werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen. (Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.)

Angstgegner Gladbach wartet auf die Bayern

Die „Fohlen“-Elf gilt nach wie vor als absoluter Angstgegner für den deutschen Rekordmeister. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen entweder verloren (1:2-Pleite in der Bundesliga und die historische 5:0-Klatsche im DFB-Pokal) oder endeten mit einer Punkteteilung (jeweils 1:1). Für Bayern-Keeper Yann Sommer ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte - erst im Winter wechselte er zu den Bayern, um den Ausfall von Manuel Neuer zu kompensieren.

Die Bayern sind am Samstag zu Gast bei Angstgener Gladbach. © IMAGO/ULMER

Gladbach empfängt den FC Bayern: Die Übertragung des Bundesliga-Spiels in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Anpfiff 15.30 Uhr Stadion Borussia-Park (Mönchengladbach) TV Sky Sport Bundesliga 2 Live-Stream Sky Go, WOW TV

(kus)