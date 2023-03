Wo läuft Bayern gegen Augsburg live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

In der Bundesliga kommt es am Wochenende zum bayerischen Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Nach dem geglückten Einzug ins Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München am 24. Spieltag der Bundesliga auf den FC Augsburg. Anpfiff ist am Samstag, 11. März 2023, um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayerisches Derby zwischen Bayern und FCA wird nur im Pay-TV bei Sky gezeigt

Zu sehen ist die Partie zwischen Bayern und Augsburg ab 15.30 Uhr ausschließlich bei Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2.

Kommentator ist Kai Dittmann.

Die Vorberichte mit Britta Hoffmann und Didi Hamann beginnen um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1.

Das Bayern-Spiel kann auch im Live-Stream via Sky Go (für Sky-Kunden kostenlos) und WOW TV (Abo erforderlich) empfangen werden.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.)

Bayern darf sich gegen Augsburg keinen Ausrutscher leisten

Der Meisterschaftskampf ist in vollem Gange. Vor dem 24. Spieltag liegt der Rekordmeister punktgleich mit Dortmund (beide 49 Punkte) auf Platz eins. Einen Ausrutscher gegen Augsburg können sich die Bayern eigentlich nicht leisten. Zumal das am Ende doch souveräne Weiterkommen gegen Paris St.-Germain in der Königsklasse die Mannschaft zusätzlich beflügeln müsste.

Die Augsburger haben aktuell acht Punkte Abstand auf die Abstiegszone und konnten drei ihrer letzten fünf Liga-Spiele gewinnen. Am vergangenen Spieltag holte das Team von Enrico Maaßen einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen. Das letzte direkte Duell zwischen Bayern und Augsburg fand im Sechzehntelfinale des DFB-Pokals statt - die Münchner konnten sich mit 5:2 durchsetzen.

Zuletzt trafen der FC Bayern und Augsburg im DFB-Pokal aufeinander. © IMAGO/Markus Fischer

Bayern empfängt Augsburg: Die Übertragung des bayerischen Derbys in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - FC Augsburg Anpfiff 15.30 Uhr Stadion Allianz Arena (München) TV Sky Sport Bundesliga 2 Live-Stream Sky Go, WOW TV Live-Ticker tz.de

(kus)