Wörle wünscht sich Hoeneß als Glücksbringer

FC Bayern München (Frauen) - Die Bayern-Frauen erleben neue Dimensionen. Trainer Wörle freut sich auf das Champions-League-Rückspiel in Paris.

Mitten im Jubel nach dem 1:0-Coup über Paris St. Germain entstand ein Selfie, das recht detailliert viel über die Frauen-Mannschaft des FC Bayern aussagt. Mana Iwabuchi trommelte ein paar Kolleginnen zusammen, und in die Kamera grinste ein bunter Mix aus Stammpersonal, Ersatz und Lazarett. Es passte alles – vom verschwitzten Trikot bis zur Beinschiene der verletzten Japanerin. Der Sieg gegen Paris kam auch deshalb zustande, weil die Münchnerinnen eine Einheit sind.

„Wir haben dieser starken Pariser Mannschaft im Kollektiv ihre Waffen abgenommen“, sagte Thomas Wörle. „wer heute da war, geht begeistert nach Hause: Das war echte Champions League – eine fußballerisch sehr starke Mannschaft und eine, die sich nach allem gestreckt hat, mit allen Mitteln, bis zur Decke.“ 7300 Zuschauer, so viele wie nie, gingen mit, erlebten, wie die Bayern dem großen Eiffelturm – Paris ist auch im Rückspiel am nächsten Mittwoch hoch favorisiert – einen Kratzer zufügten. „Wenn ich als Fan ins Stadion gehe, will ich Einsatz sehen, und dieses Wechselspiel zwischen Tribüne und Platz, dieser Funken, den hat man heute gesehen“, so Wörle, „es war Wahnsinn.“

Die Münchnerinnen stießen am Donnerstag in neue Dimensionen vor: Nie standen sie im Viertelfinale der Champions League, nie besiegten sie ein Kaliber wie Paris in so einem Rahmen, und nie war der Zuspruch so groß. „Paris reist mit eigenem Privatjet an, sehr professionell, das hätte ich im Frauenfußball nie erwartet“, sagte Präsident Uli Hoeneß, der sich zur Pause als Prophet erwiesen hatte: „Ich habe dem Manager der Französinnen gesagt, dass unsere Mannschaft in der zweiten Hälfte immer besser spielt.“ In der 72. Minute gelang dann Vivianne Miedema tatsächlich der Coup des Tages. „Sie macht aus keiner Chance ein Tor, spielt richtig eklig für den Gegner“, lobte Melanie Behringer, während die Torschützin meinte, man müsse „im Hexenkessel von Paris“ (Wörle) zwar besser nach vorne agieren, sich aber trotzdem weit voraus wagte: „Ich glaube, wir kommen weiter.“ Das Halbfinale, sagte Hoeneß, „wäre ein Traum“. Motivierend, wenn selbst der Chef, der schon alles erlebt hat, noch Träume hat.

Dass Hoeneß, der die Partie neben Carlo Ancelotti verfolgt hatte („auch ihm hat es gut gefallen“) und danach in der Kabine gratulierte, seinen Terminplan wegen einer Reise zum Rückspiel prüft, überrumpelte selbst Wörle. „Wenn er mitkäme, das wäre wow, denn seine große Präsenz ist genial. Das würde noch ein paar Prozente freischaufeln. Es wäre uns eine Ehre.“ Und sie können jede Hilfe gebrauchen, um das Rückspiel zu überstehen. Paris war besser, hatte viele Chancen, und in der ersten Runde der Champions League haben sie sogar eine 1:3-Pleite auswärts zuhause mit einem 4:1 kompensiert. „Diese Mannschaft ist in der Lage, alles zu drehen. Wir haben aber mit dem 1:0 alles rausgeholt und jetzt eine gute Grundlage, um wieder um alles zu kämpfen. Es wird geil“, versprach der Coach.

Bevor es voller Vorfreude – und mit neuen Kräften, denn Hoeneß verwies auf sieben Ausfälle, mit denen es „besser aussieht“ – an die Seine geht, steht am Sonntag um 14 Uhr im Grünwalder das Liga-Duell gegen Leverkusen an. „Die Umstellung auf den Alltag wird schwer“, meinte Wörle. „Ich hoffe, die Zuschauer haben alle gesehen, dass es hier attraktiven Fußball gibt“, sagte Hoeneß. Schön war’s – inklusive des letzten Selfies.

Text: Andreas Werner

Quelle: fussball-vorort.de