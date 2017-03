Wörle: "Wir sind der krasse Herausforderer"

FC Bayern München (Frauen) - Ausgerechnet vor den Duellen mit Wolfsburg und Paris drücken die Bayern-Frauen enorme Verletzungssorgen – gejammert wird aber nicht.

Thomas Wörle kann nur schwach lächeln, als er hört, dass sein Wolfsburger Kollege vor dem heutigen Pokalviertelfinal-Duell des FC Bayern mit den Niedersachsen (Grünwalder Stadion, 19 Uhr) sagt, die Chancen stünden 50:50, „weil beide Mannschaften top besetzt sind“. Der Münchner Coach muss da nämlich widersprechen: „Das stimmt nicht.“

In den letzten Tagen wurden die ohnehin gebeutelten Bayern von einer so nahezu beispiellosen Flut an Hiobsbotschaften überrollt, dass Trainer Wörle sagt: „Schlimmer kann es nicht mehr werden.“ Simone Laudehr, Melanie Leupolz, Viktoria Schnaderbeck und Sarah Romert sind schon länger im Lazarett (wobei es bei Melanie Leupolz nun heißt, eventuell sei sogar eine Operation nötig), und nun kamen auch noch Stefanie van der Gragt sowie Mana Iwabuchi mit Knieverletzungen von den Länderspielen zurück. Die Niederländerin muss vermutlich unters Messer, und auch die Japanerin fällt länger aus.

Außerdem erlitt Anna Gerhardt im Training einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk, dazu meldete sich Nora Holstadt mit muskulären Problemen ab. All das ausgerechnet jetzt, wo es zwei Mal in Serie gegen Wolfsburg geht (am Sonntag steht der Vergleich in der Liga an) und am nächsten Donnerstag die Champions League gegen Paris St. Germain ruft.

Gejammert wird aber nicht, sagt Wörle, der auch seiner Mannschaft zuletzt in Erinnerung gerufen hat, „dass solche Verletzungssorgen für uns bereits eine gewisse Normalität haben. Wir sind in solchen Situationen immer enger zusammengerückt, auch in der Vorrunde.“ In der Kabine dominiere die Vorfreude auf die großen Aufgaben, versichert der Bayern-Coach: „Wir müssen uns sagen: Wer hat schon die Chance, gegen die Besten spielen zu dürfen? Das haben wir uns verdient, das werden wir genießen. Und dazu alles in diesen Spielen geben.“

Angesichts der Personalmisere und dem Umstand, dass Wolfsburg und Paris neben Lyon für Wörle „die drei besten Teams in Europa“ stellen, „sind wir nun noch mehr in der Rolle des krassen Herausforderers“, meint der Coach. Ob es ein Vorteil oder Nachteil ist, ausgerechnet im Vorfeld des Champions League-Viertelfinales gleich zwei Mal binnen kürzester Zeit gegen die Niedersachsen spielen zu müssen, sei „schwer zu sagen: Vom Niveau her ist es die perfekte Vorbereitung auf die Königsklasse – aber diese Duelle mit dem VfL werden uns auch Kraft kosten“, so Wörle. Paris darf zudem unter der Woche die Füße hochlegen.

„Wir müssen und werden in diesen vier Duellen jedes Mal das Höchste aufbringen“, sagt der Coach, der immerhin froh ist, dass die Integration des Winterneuzugangs Fridolina Rolfö voranschreitet. Die Schwedin war zwischenzeitlich verletzt und auch mit der Nationalelf auf Reisen, brachte sich aber zuletzt gegen Jena mit einer Torvorlage gut ein. „Sie passt vom Typ her perfekt zu uns, auch fußballerisch. Sie ist bereit“, so Wörle. Das muss sie auch sein. Denn Alternativen sind rar.

Quelle: fussball-vorort.de