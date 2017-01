HSV, Köln oder VfB: Wohin könnte Badstuber wechseln?

Einige Interessenten

Doha - Die Zukunft beim FC Bayern sieht für Holger Badstuber weniger rosig aus. Entweder Bank oder woanders Spielpraxis sammeln. Doch wo macht eine Leihe Sinn?

Holger Badstubers Abschied auf Zeit nimmt immer konkretere Formen an. „Wenn er gehen will, sind wir dafür offen“, erklärte Carlo Ancelotti gestern in Doha, nachdem Badstuber-Berater Dr. Peter Duvinage am Vortag angedeutet hatte, dass eine Leihe seines Klienten bevorsteht. Doch auch Ancelotti machte deutlich, dass es sich nur um einen Abschied auf Zeit handeln soll: „Für sechs Monate darf er bei einem anderen Verein spielen.“ Fragt sich nur, bei welchem.

Eigentlich sollte man meinen, dass die komplette Liga einen gestandenen Innenverteidiger der Bayern mit Kusshand nehmen würde. Das Problem ist allerdings Badstubers unglaubliche Verletzungsliste. Der HSV hat Interesse signalisiert, doch nach Hamburg zieht es den 27-Jährigen nicht. Nach der Ancelotti-Aussage dürfte auch ein Wechsel zu Manchester City kein Thema mehr sein. Pep Guardiola wird seinen ehemaligen Schützling kaum für die Bayern wieder fit machen. Interessant könnte vielleicht der FC Köln sein. Der derzeitige Tabellensiebte der Bundesliga kratzt zumindest am internationalen Geschäft und könnte einen Mann vom Kaliber Badstubers gut brauchen - das spekuliert zumindest der Express.

Auch der VfB Stuttgart würde Badstuber gerne verpflichten – kickt aber nur in Liga zwei. Derzeit ist der Abwehrmann mit in Doha, würde bei einem passenden Angebot aber sofort abreisen. Die Frage ist nur, wann es kommt – und von wem.