Wriedt und Tillman fertigen Bayreuth ab

Die kleinen Bayern haben ein deutliches Ausrufezeichen in der Regionalliga gesetzt. Die Elf von Trainer Tim Walter fertigte den Tabellendritten Bayreuth im Auswärtsspiel mit 5:0 ab.

Der FC Bayern II kommt immer besser in Fahrt. Beim Auswärtsspiel in Bayreuth spielte sich der Nachwuchs von der Säbener Straße in einen Rausch und fertigte die Gastgeber mit 5:0 ab.

Die erste Chance der Partie hatten dann auch die Roten. Nach Vorarbeit von Kwasi Okyere Wriedt versuchte Milos Pantovic zweimal sein Glück, blieb aber jeweils an SpVgg-Verteidiger Johannes Golla mit seinem Schussversuch hängen.

In der Folgezeit hatten die Hausherren zwei gute Möglichkeiten, doch Julian Kollbeck (8.) und Regionalliga-Top-Torjäger Ivan Knezevic (12.) fanden ihren Meister in Schlussmann Leo Weinkauf. Nach 25 Minuten stiegen die Aktien der Spielvereinigung. Bayerns Resul Türkalesi bekam das Leder im eigenen Sechzehner an die Hand, doch Weinkauf entschärfte den fälligen Elfer von Julian Kollbeck mit einer Glanzparade und es blieb beim 0:0.

Acht Minuten vor der Pause schlugen die Gäste eiskalt zu. Raphael Obermair flankte die Kugel in die Gefahrenzone und Wriedt vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0. Vier Minuten später glänzte der Torschütze dann als Vorlagengeber. Mit einem Querpass im Strafraum legte er für Fabian Benko auf, der zum 2:0-Pausenstand ins Netz traf.

Kurz nach Wiederanpfiff verpasste Wriedt zunächst sein achtes Saisontor mit einem Schuss ans SpVgg-Außennetz. In der 58. Minute kam es dann zur Vorentscheidung: Bayreuths Tobias Weber bekam nach einem Foul an Obermair die Ampelkarte gezeigt.

In der 72. Minute zahlte sich der Druck des FCB II aus. Timothy Tillman nutzte die nummerische Überlegenheit und erhöhte auf 3:0. Sechs Minuten später schnürte der Junioren-Nationalspieler einen Doppelpack und vollendete nach Vorarbeit von Niklas Dorsch zum 4:0. Nach seinen beiden Treffern bediente Tillman in der 85. Minute Torjäger Wriedt, der mit seinem achten Treffer im achten Spiel jetzt die Torjägerliste der Regionalliga anführt. Kurz vor Schluss dezimierten sich die Platzherren ein weiteres Mal. Patrick Weimar flog nach einem Foul an Tillman vom Platz.

SpVgg Bayreuth – FC Bayern München II 0:5 SpVgg Bayreuth:

Hempfling, Held (46. Weimar), Kolbeck (83. Schneider), Golla, Weber, Dengler, Böhnlein, Wolf, Schmitt, Renger (46. Hobsch), Knezevic - Trainer: ReinhardtFC Bayern München II: Weinkauf, Friedl, Köhn, Türkkalesi, Awoudja (70. Isherwood), Fein, Dorsch, Benko, Obermair, Pantovic (76. Crnicki), Wriedt - Trainer: WalterSchiedsrichter: Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 0Tore: 0:1 Wriedt (37.), 0:2 Benko (41.), 0:3 Tillman (72.), 0:4 Tillman (78.), 0:5 Wriedt (85.)Gelb-Rot: Weber (58./SpVgg Bayreuth/Nach einem Foulspiel an Raphale Obermair)Rot: Weimar (88./SpVgg Bayreuth/Foulspiel an Tillman)Besondere Vorkommnisse: Kolbeck (SpVgg Bayreuth) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Weinkauf (25.).

Quelle: fussball-vorort.de