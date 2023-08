FC Bayern trauert, Mané jubelt: Transfer-Flop feiert vor Supercup-Debakel ersten Titel

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern wird im Supercup von RB Leipzig gedemütigt, während Sadio Mané seinen ersten Titel in Saudi-Arabien feiert.

München – Sadio Mané hat sein Lachen wiedergefunden – aber nicht beim FC Bayern. Während sein Ex-Klub im Supercup beim 0:3 gegen RB Leipzig eine böse Klatsche kassierte, feierte Mané in Saudi-Arabien mit seinem neuen Verein Al-Nassr direkt den ersten Titel.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: Al-Nassr Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen Euro

Harry Kane bleibt auch beim FC Bayern titellos – Sadio Mané jubelt in der Wüste

Der FC Bayern hat den Saisonauftakt in den Sand gesetzt. Im Supercup wurde vergangenen Samstag direkt der erste Titel der Saison verspielt. Trainer Thomas Tuchel war nach der 0:3-Pleite völlig ratlos. Zudem ging das Debüt von Rekordtransfer Harry Kane in die Hose. Der Engländer hatte nach seiner Einwechslung Mitte der zweiten Halbzeit nur drei Ballkontakte und bleibt weiterhin ohne Trophäe.

Ganz anders sieht die Welt aktuell für Kanes Vorgänger beim FC Bayern, Sadio Mané, aus. Der Senegalese holte keine zwei Wochen nach seinem Wechsel aus München nach Saudi-Arabien einen Titel. Mit Al-Nassr siegte Mané im Finale des Champions Cups trotz doppelter Unterzahl gegen Al-Hilal mit 2:1 n.V. – nur wenige Stunden später wurde sein Ex-Klub von den Leipzigern gedemütigt.

Sadio Mané freut sich über seinen ersten Titel, während Harry Kane mit dem FC Bayern den Supercup verliert. © Sadio Mané/Instagram/Laci Perenyi/Imago

FC Bayern geht im Supercup unter – Sadio Mané feiert am selben Tag ersten Titel in Saudi-Arabien

Die beiden Treffer für Al-Nassr erzielte, wie könnte es anders sein, Cristiano Ronaldo. Mané stand bis zu seiner Auswechslung 120 Minuten auf dem Feld.

„Genau darum geht es. Gut gemacht, Jungs!“, schrieb Mané nach dem Titelgewinn auf Instagram zu einem Foto, auf dem er im Flugzeug sitzend stolz den goldenen Pokal in die Kamera hält. Zudem trägt der 31-Jährige eine Pilotenmütze. „Mané genießt es, Titel mit Ronaldo zu gewinnen und Bayern ‚genießt‘, Spiele mit ihrem Trainer zu verlieren“, kommentierte ein User hämisch.

Ex-Bayern-Star Sadio Mané erzielt als Kapitän erstes Tor in Saudi-Arabien

Nur zwei Tage später erzielte Mané bei seinem Debüt in der saudi-arabischen Pro League sein erstes Tor – bereits nach dreieinhalb Minuten schlug der ehemalige Bayern-Angreifer zu. Die Partie gegen Al-Ettifaq ging allerdings noch mit 1:2 verloren.

Mané trug übrigens in Abwesenheit des verletzten Ronaldo die Kapitänsbinde – was seine Stellung beim neuen Klub unterstreicht. Beim FC Bayern war der Ex-Liverpooler, der erst im vergangenen Sommer nach München gewechselt war, am Ende nicht mehr willkommen: Manés letzter Auftritt während eines Bayern-Spiels lässt tief blicken. (ck)