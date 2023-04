FC Bayern geht bei Manchester City baden: Jetzt hilft nur noch ein Champions-League-Wunder

Von: Stefan Schmid

Der FC Bayern geht im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City mit 0:3 unter. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Danach ist Schluss! Am Ende steht ein ganz bitteres 0:3 für den FC Bayern zu Buche, die von den Citizens eiskalt bestraft wurden. Einzelne Fehler der Münchner bringen Manchester hier den Sieg, die einfach brutal effektiv agierten. Gerade als der FCB drauf und dran war, das Unentschieden zu erzielen, lädt Upamecano die Gäste ein. Danach fielen die Münchner zusehends auseinander, was einerseits im 0:3 mündete und andererseits frustrierende Reaktionen von Pavard und Kimmich provozierte. Im Rückspiel brauchen die Bayern nun einen absoluten Sahnetag, oder besser: ein Wunder.

Manchester City - FC Bayern München 3:0 (1:0)

Manchester City: Ederson - Akanji, Aké, Dias - Silva, Stones, Rodrigo, Grealish - Gündogan, De Bruyne (68. Alvarez) - Haaland FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (80. Cancelo) - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala (69. Mané), Sané - Gnabry (80. Müller) Tore: 1:0 Rodrigo (27.), 2:0 Silva (70.), 3:0 Haaland (77.)

Frustrierte Bayern-Spieler nach der bitteren 0:3-Niederlagen gegen Manchester City. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

90. Minute+3: Ein langer Ball aus der FCB-Abwehr landet bei Mané, der den hinterlaufenden Müller einsetzt. Aber auch der kann nichts mehr am Ergebnis rütteln. Seine Hereingabe wird abgewehrt.

90. Minute+2: City überlässt den Bayern jetzt den Ball, die aber auch mit so viel Freiheit nicht mehr zu einem Abschluss kommen.

90. Minute+1: Drei Minuten werden nachgespielt.

88. Minute: Pavard mit der Frustgrätsche gegen Grealish, die zurecht mit Gelb bestraft wird. Kimmich will, warum auch immer, das Ding aufgebracht ausdiskutieren, kann dann aber vom Geschehen entfernt werden.

Sommer bewahrt Bayern vor dem totalen Zusammenbruch

87. Minute: Nächste Rettungstat von Sommer! Diesmal scheppert es beinahe nach einer Ecke, in deren Anschluss Ruben Dias abermals unbedrängt hochsteigen kann. Der Kopfball zwingt Sommer zu einer Flugeinlage, die die Bayern hier vor noch Schlimmeren bewahrt.

85. Minute: Auch Sané, der besten Bayern-Spieler in Halbzeit zwei, geht langsam die Puste aus. Bei einem langen Ball wird er problemlos von Stones abgelaufen und bleibt sogar kurz liegen. Wohl mehr aus Frust und nicht aufgrund einer Verletzung. Kurz darauf geht es weiter.

80. Minute: Tuchel reagiert und bringt den letzten Strohhalm Thomas Müller. Auch João Cancelo betritt das Feld, für die beiden verlassen Davies und Gnabry das Spielfeld.

Haaland macht den Deckel drauf

77. Minute: TOR für City! Und diesmal macht es Haaland! Eine lange Flanke findet Jones, der unbedrängt hochsteigen kann und vis-a-vis den wiederum frei stehenden Haaland bedient. Der lässt sich das nicht nehmen und vollendet eiskalt zum 3:0 für City.

Haaland erzielt das 3:0 für Manchester City. © IMAGO/David Rawcliffe

75. Minute: Sommer rettet die Bayern vor dem 0:3!! Es machen sich Auflösungserscheinungen in der FCB-Defensive breit, doch der Keeper kann retten.

70. Minute: TOR für City! Was macht Upamecano denn da? Der Verteidiger geht gegen Grealish ins Dribbling und verliert sehr vorhersehbar den Ball. Grealish legt sofort auf Haaland, der den Überblick behält und Bernardo Silva hoch im Rückraum bedient. Der köpft entgegen die Laufrichtung von Sommer den Ball in die Maschen.

69. Minute: Danach zieht auch Thomas Tuchel seine erste Option von der Bank. Sadio Mané kommt für Jamal Musiala und dürfte auf die Position des Mittelstürmers rücken.

68. Minute: Dann muss De Bruyne das Feld doch verlassen, für ihn kommt Edeljoker Julian Alvarez aufs Feld.

66. Minute: Während De Bruyne das Feld wieder betritt, führen die Bayern den zweiten Eckball in Folge aus. Beide Hereingaben entwickeln jedoch keine Gefahr für Ederson im City-Tor.

64. Minute: Bange Blicke bei den Citizens, die Kevin De Bruyne verarzten müssen. Der Belgier ist an der Seitenlinie ausgerutscht und hat sich wohl das Sprunggelenk verdreht.

63. Minute: Nach den ereignisreichen Minuten beruhigt sich die Partie etwas, bleibt aber auf einem weiterhin enorm hohen Tempo. Hier kann wirklich jederzeit ein Tor fallen und dabei ist es unvorhersehbar, wem dieses gelingen wird.

58. Minute: Die Ecke kommt über Umwege zu Ruben Dias, der Sommer zu einer Rettungstat zwingt. Wieder gibt es Ecke für die Himmelblauen, die diesmal aber mit einem Foul von Haaland an Kimmich endet.

57. Minute: Vorher müssen die Bayern jedoch aufpassen, nicht das Gegentor zu bekommen. Grealish bedient Aké im Sechzehner, dessen Schuss Sommer zur Ecke abwehren kann.

Sané zum Dritten: Wieder rettet Ederson im City-Tor

54. Minute: Erneut Sané aus der Distanz. Wieder ein Flatterball, wieder aufs Tor und wieder ist Ederson zur Stelle, der sich diesmal strecken muss. Wenn das so weitergeht, sitzt der nächste Abschluss von Sané.

Leroy Sané dreht nach der Pause auf. © IMAGO/Andrew Yates

50. Minute: Im Gegenzug beinahe das 2:0! Erst sind sich Upamecano und Sommer nicht einig, die den Ball dann aber noch gegen Grealish klären können. Danach wird Sommer durch einen laschen Rückpass erneut unter Druck gesetzt, kann die Kugel nicht weit genug wegschlagen. Der Abschluss von Haaland wird geblockt.

49. Minute: Wieder Sané!! Der deutsche Nationalspieler wird tief geschickt und ist frei vor Ederson. Den flachen Schuss kann der Torhüter gerade noch so entschärfen und legt dabei beinahe Gnabry das Tor auf. Bevor dieser das Spielgerät erreichen kann, wird der Ball jedoch geklärt. Danach sieht Davies Gelb, der im Nachsetzen De Bruyne von den Beinen holt.

48. Minute: Bernardo Silva sieht die erste Gelbe Karte des Spiels, nachdem er den durchstartendem Musiala an der Mittellinie von den Beinen holt.

46. Minute: Sané macht da weiter, wo er aufgehört hat. Diesmal geht sein satter Schuss aufs Tor. Ederson kann den Flatterball gerade noch so mit dem Oberkörper zur Seite abwehren.

46. Minute: Es geht weiter. City stößt an. Auswechslungen gibt es keine zu verzeichnen, auch de Ligt steht weiter auf dem Feld.

PAUSE! Danach ist vorerst Schluss. Gil Manzano pfeift zum Pausentee im Etihad Stadium. Die Bayern gehen denkbar unglücklich vom Feld, denn die Führung für City spiegelt sich nicht unbedingt im Spiel wider. Allerdings, und das muss man den Gastgebern zugestehen, konnten sie die besseren Torchancen für sich verbuchen. Die Bayern hingegen haben etwas mehr vom Spiel, können aber kaum Schüsse auf gegnerische Tor verbuchen.

45. Minute+2: Kurz vor dem Pausenpfiff fasst sich Sané ein Herz. Rechts vom Tor aus circa 23 Metern zieht er ab und sucht das lange Eck. Ederson fliegt umsonst, denn der Schuss dreht sich dann doch gut zwei Meter um den Pfosten herum.

45. Minute+1: Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

44. Minute: Mittlerweile steht de Ligt wieder und ist auch wieder auf dem Platz. Wichtig, denn so kann er einen weiten Ball in die Hälfte der Bayern klären.

FC Bayern: Sorgen um Matthijs de Ligt

41. Minute: de Ligt bleibt nach der Ecke liegen. Am langen Pfosten wollte er zum Ball, bekam jedoch einen leichten Schubser mit und knickt beim Aufkommen um. Der Niederländer kann bis zur Bank gehen, setzt sich aber dann wieder hin. Ein Wechsel deutet sich an, Cancelo macht sich warm.

Matthijs de Ligt bleibt zunächst verletzt liegen, kann dann aber weitermachen. © IMAGO/Revierfoto

40. Minute: Nach längerer Ruhepause kombinieren sich die Bayern sehenswert nach vorne, doch die Box der Citizens ist top besetzt und so bleibt auch hier nur ein Verlegenheitsschuss, der zumindest zu einer Ecke führt. Getreten von Kimmich, bringt jedoch auch diese nichts ein.

34. Minute: Sommer rettet! Nach einer abgefälschten Flanke von De Bruyne rauscht Sommer mit Grealish aneinander und so gelangt der Ball zu Gündogan, der eigentlich nur noch einschieben muss. Sommer berappelt sich aber schnell genug und rettet mit dem Fuß. Glanztat des Keepers! Die Situation mit Grealish wäre aber bei einem Tor wohl vom VAR überprüft worden.

32. Minute: Wie reagieren die Bayern auf den Nackenschlag, der sich so nicht unbedingt abgezeichnet hat? Die Roten sind sichtlich bemüht, die Spielkontrolle an sich zu ziehen und setzen dabei tunlichst auf flottes Kurzpassspiel. Zum Erfolg hat dies noch nichts geführt.

Traumtor Rodrigo - Sommer chancenlos

27. Minute: TOR für Manchester City! Rodrigo lässt Yann Sommer überhaupt keine Chance. Der City-Mittelfeldspieler hat kurz vor dem Strafraum zu viel Platz und kann sich ein Zuspiel zurechtlegen. Die Zeit nutzt er, um das lange Kreuzeck anzuvisieren, wo er den Ball dann auch gefühlvoll hineinhebt.

Yann Sommer streckt sich vergeblich. Der Schuss von Rodrigo findet das Kreuzeck. © IMAGO/Revierfoto

26. Minute: Leroy Sané tankt sich auf links durch und lässt sich auch von einer unbeholfenen City-Grätsche nicht aufhalten. Von der Grundlinie passt er zurück auf Musiala, dessen strammer Schuss wohl unten links eingeschlagen hätte, hätte Ruben Dias nicht mit einem langen Bein gerettet.

22. Minute: Erster Schuss direkt aufs Tor in diesem Spiel. Plötzlich hat City zu viel Platz vor dem Bayern-Strafraum und wer sollte da anderes bedient werden als Erling Haaland. Mit dem ersten Kontakt und damit zu überhastet schließt dieser ab und so kann Sommer den Ball locker aufnehmen.

20. Minute: Nach einigen Unkonzentriertheiten sind die Bayern wieder hellwach in der Defensive. Eine Hereingabe an den kurzen Pfosten von De Bruyne auf Gündogan klärt Joshua Kimmich resolut.

18. Minute: Musiala behauptet den Ball am Strafraum der Skyblues, legt links zu Davies raus, der wiederum Gnabry bedient. Der zielt aufs lange Eck, doch der Schuss wird geblockt.

14. Minute: Hui, das war knapp. Sommer denkt, er hat mehr Zeit, einen Rückpass zu kontrollieren, doch da kommt schon Haaland angestürmt. In letzter Minute bringt der Schweizer im FCB-Tor das Spielgerät noch aus der Gefahrenzone.

11. Minute: Jetzt setzen sich die Bayern mal rund um den Strafraum von City fest, können allerdings den finalen Pass nicht an den Mann bringen. So ist es am Ende Davies, der es außerhalb des Strafraums probiert, mit seinem Schuss jedoch einen Meter rechts daneben zielt.

8. Minute: Nächster Abschluss von City: Über Silva kommt der Ball zu De Bruyne, der das Spielgerät an den Fünfmeterraum hebt, wo Gündogan relativ unbewacht zum Kopfball ansetzen kann. Das Timing stimmt aber nicht so recht und so geht auch dieser Ball deutlich über das Tor von Sommer.

5. Minute: Erster Abschluss von Erling Haaland, der links im Sechzehner eingesetzt wird, dann aber weit über den Kasten von Yann Sommer zielt.

FC Bayern gegen Manchester City im Live-Ticker: FCB-Defensive gegen Erling Haaland agiert hochkonzentriert. © IMAGO/David Rawcliffe

4. Minute: City jetzt schon länger im Ballbesitz, findet aber nicht den Weg nach vorne. Die Defensiv-Arbeit des FCB bis hierhin richtig stark, die jeden einzelnen Offensiven der Citizens perfekt zustellen.

2. Minute: Nach einem ersten Angriff des Skyblues setzen die Bayern zum Gegenstoß an, doch Gnabry kann sich im Strafraum nicht gegen seinen Gegenspieler durchsetzen.

1. Minute: Der Ball läuft. Die Gäste aus München stoßen an.

FC Bayern gegen Manchester City im Live-Ticker: FCB-Defensive hochkonzentriert © IMAGO / Propaganda Photo

Update, 20.58 Uhr: Die Champions-League-Hymne läuft, doch die scheint beim Publikum nicht wirklich gut anzukommen. Es ist zu vermuten, dass vor allem die Bayern-Fans für das Pfeifkonzert im Hintergrund sorgen.

Update, 20.55 Uhr: Die Spannung steigt, nur noch fünf Minuten, bis Schiedsrichter Gil Manzano die Partie freigeben wird. Beide Teams stehen im Tunnel bereit, tauschen Nettigkeiten aus und fahren den Fokus hoch.

Thomas Tuchel begründet FCB-Aufstellung

Update, 20.45 Uhr: FCB-Trainer Thomas Tuchel hat sich zu seiner Startaufstellung geäußert und die lässt den Schluss zu, dass die Bayern hier vor allem auf schnelles Konterspiel setzen werden. „Wir wollten schnelle Spieler, die auch auf Distanz schnell sind“, so sein Statement, der damit auch den Bankplatz von Thomas Müller begründet. „Ich liebe Thomas, aber wir erwarten kein typisches Thomas-Müller-Spiel.“

Update, 20.31 Uhr: In einer halben Stunde wird das Spiel im Etihad Stadium angepfiffen. Dass die Bayern mit keinem gelernten Mittelstürmer auflaufen, bietet auch Vorteile. So könnte Thomas Tuchel auf ein variables, auf schnellen Gegenstößen basierendes Offensivspiel bauen. Die stabile Abwehr würde es erlauben, auch solche Spieler wie Erling Haaland etwas kommen zu lassen.

Update, 20.10 Uhr: Nicht nur die Reservistenrolle von Thomas Müller, der bei Einwechslung heute seinen 100. Champions-League-Sieg eintüten könnte, sondern auch Gnabry im Sturmzentrum gibt sicherlich Anlass zur Diskussion. Mit Erfolg bekleidete der Nationalspieler bereits Anfang der Saison diese Position – in den ersten drei Bundesliga-Spielen der Saison erzielte er zwei Tore und lieferte zwei Assists auf der ungewohnten Position.

Bayern-Überraschung: Müller auf der Bank, Gnabry im Sturmzentrum

Update, 19.48 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da! Beim FC Bayern wird vor allem in der Offensive die Rotationsmaschine angeschmissen. Die größte Überraschung ist der Bankplatz für Thomas Müller. Für ihn dürfte hinter den Spitzen Jamal Musiala agieren. Für Mané kommt Kingsley Coman rein, dafür rutscht Gnabry auf die Mittelstürmerposition. In der Bayern-Abwehr spielt Pavard rechts hinten, City-Leihgabe Cancelo bleibt demnach die Bank. Bei City deutet alles auf eine Dreierkette in der Defensive hin – mit von der Partie: Ex-Dortmunder Manuel Akanji.

Serge Gnabry gibt den Mittelstürmer, Thomas Müller bleibt gegen City nur die Bank. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Update, 19.31 Uhr: Nicht mehr lange, dann herrscht Gewissheit, was die Aufstellung der beiden Teams betrifft. Während beim FC Bayern der Fokus vor allem auf einzelnen Personalien liegen wird, stellt sich bei Manchester City auch die Systemfrage. Das Team vom Pep Guardiola trat nach der Winterpause vermehrt mit einer Dreierkette in der Abwehr auf. Es ist gut möglich, dass die „Skyblues“ gegen die Offensivpower aus München dann doch auf eine Viererkette bauen werden.

FC Bayern bei Manchester City: FCB spielt in den Bundesliga-Trikots

Update, 19.00 Uhr: Noch zwei Stunden, bis der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano das Spiel im Etihad Stadium anpfeifen wird. Der Tross rund um die Mannschaft des FC Bayern ist bereits im Stadion angekommen und hat auch schon die Kabine entsprechend präpariert. Dabei, so ist es in einem Twitter-Beitrag zu sehen, werden die Münchner heute im roten Bundesliga-Heimtrikot auflaufen. Das dunkle Champions-League-Trikot bleibt hingegen im Schrank.

Erstmeldung vom 11. April: Manchester – Nach der erfolgreichen Revanche gegen den SC Freiburg am 27. Spieltag der Bundesliga, steht für den FC Bayern München das bis dato wichtigste Spiel der Saison bevor. Im Viertelfinale-Hinspiel der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister auf Manchester City, und damit auf Ex-Trainer Pep Guardiola. Doch auch ohne diese Personalie dürfen sich die Fans wohl auf ein Weltklasse-Spiel freuen, welches spannende Duelle en masse bereithält.

FC Bayern gegen Manchester City: Volle Offensivpower auf beiden Seiten

Den Hinspielen in der K.o.-Phase der Champions League haftet häufig die Erwartung an, eher taktisch geprägt zu sein. Chancen- und Torreichtum wird hingegen erst im jeweiligen Rückspiel erwartet. Eben dann, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt und ein Gegentor mehr oder weniger im Angesicht des möglichen Ausscheidens keine Rolle mehr spielt. Diese Erwartungshaltung im Hinblick der Partie zwischen dem FC Bayern und Manchester City scheint jedoch in Zweifel gezogen werden zu können.

Beide Mannschaften stellen die Top-Offensive ihrer Liga, die Münchner mit 77 Treffer, die „Skyblues“ mit 75 Toren - 30 Tore durch Erling Haaland. Allerdings, und das könnte die Vorfreude bei Freunden des Spektakels eintrüben, glänzen die Teams auch mit herausragender Defensiv-Arbeit: 29 Gegentreffer für den FCB bedeuten Bundesliga-Spitze, die 27 Gegentore für City reichen immerhin zur zweitbesten Abwehr der Premier League. Somit dürfen sowohl Taktik-Fetischisten als auch Offensiv-Freunde dem Duell mit Spannung entgegenblicken.

Thomas Tuchel könnte gegen Manchester City auf die Fähigkeiten von Sadio Mané (M.) setzen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern München bei Manchester City: Spielt Mané gegen Lieblingsgegner City?

Thematisiert man die Offensive beider Mannschaften, so bleibt es nicht aus, über die mögliche Aufstellung des FC Bayern zu sprechen. Mit Eric-Maxim Choupo-Moting fällt der normalerweise gesetzte Mittelstürmer der Münchner sicher aus. Ihn wird aller Voraussicht wohl Sadio Mané vertreten.

Der Super-Star, der vor der Saison vom Liverpool an die Isar wechselte, konnte die Erwartungen bislang aber noch nicht erfüllen. Mané agierte zuletzt häufig glücklos, jedoch konnte er während seiner Zeit in der englischen Topliga ganze zehnmal gegen die „Citizens“ einnetzen. Ob Thomas Tuchel daher auf ihn setzt?

Auf der anderen Seite dominiert neben City-Trainer Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 in 161 Spiele für den FCB an der Seitenlinie stand, vor allem eine Personalie das Geschehen: Top-Stürmer Erling Haaland. Um ihn zu stoppen, wird Thomas Tuchel ziemlich sicher auf Matthijs de Ligt setzen, der die brachiale norwegische Naturgewalt mit dessen eigenen Mitteln stoppen kann. (sch)