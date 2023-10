Keine Vertragsgespräche mit Bayern: Jamal Musiala würde nur zu diesen Klubs wechseln

Von: Melanie Gottschalk

Jamal Musiala führt aktuell keine Vertragsgespräche mit dem FC Bayern. Sollte er den Verein verlassen, würde er wohl nur zu zwei bestimmten Klubs gehen wollen.

München – Jamal Musiala ist erst 20 Jahre alt – und trotzdem schon ein Weltstar. Der Offensivmann des FC Bayern sorgt sowohl bei seinem Verein als auch beim DFB-Team regelmäßig für Furore und gilt als ein künftiger Anwärter auf den Ballon d’Or. Ob er dann noch beim FC Bayern spielt? Unklar. Denn aktuell stocken die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung laut Sky. Im Falle eines Wechsels kämen demnach aber nur zwei Vereine infrage.

Jamal Musiala Geboren am: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Position: Sturm Aktueller Marktwert: 110 Millionen Euro (laut transfermarkt.de)

FC Bayern will Vertrag mit Musiala verlängern – doch der zögert

Nach Sky-Informationen will der FC Bayern den bis 2026 datierten Vertrag mit Musiala so schnell wie möglich verlängern, der 20-Jährige ist aber offenbar aktuell nicht zu Gesprächen bereit. Er will sich erst einmal die sportlichen Entwicklungen in München ansehen und dann eine Entscheidung treffen. Es soll bereits ein erstes Treffen zwischen Sportdirektor Christoph Freund und der Spielerseite gegeben haben, in dem man dem Verein genau dies mitgeteilt habe, wie der Pay-TV-Sender berichtet.

Denn sein großes Ziel ist neben dem Gewinn des Ballon d’Or ein Triumph in der Champions League. Stünde dieser Plan auf der Kippe, würde er laut Sky über einen Wechsel nachdenken – hat dabei aber nur zwei Vereine im Blick.

Jamal Musiala macht sich Gedanken über seine Zukunft. © M.i.S./imago

Musiala würde nur zu zwei anderen Klubs wechsel

In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel Musialas zum FC Liverpool auf, Jürgen Klopp würde den Offensivmann offenbar gerne in seinen eigenen Reihen sehen. Sky-Reporter Florian Plettenberg jedoch berichtet, ein Wechsel nach Liverpool käme für den DFB-Star nicht infrage.

Musiala hat laut Sky nämlich nur zwei Vereine auf dem Zettel, die im Falle eines Weggangs vom FC Bayern, interessant für ihn wären: Real Madrid und Manchester City. Alles in allem fühlt sich der 20-Jährige in München aber sehr wohl und könne sich einen Verbleib vorstellen. Dazu muss es sportlich aber passen – anders als in der vergangenen Saison. Denn weder in der Champions League noch im DFB-Pokal hatte man lange ein Wörtchen mitzureden, die Meisterschaft konnte erst in letzter Sekunde klargemacht werden. (msb)

