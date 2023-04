Barry–Wechsel fix: FC Bayern legt für Tuchels Wunschtransfer offenbar Stange Geld hin

Von: Hanna Raif

Der FC Bayern München hat Anthony Barry vom FC Chelsea verpflichtet. Thomas Tuchel bekommt damit seinen Wunsch erfüllt.

München - Thomas Tuchel wollte keinen Extra-Druck ausüben, aber die Sache ist schon klar: „Für das Ergebnis am Samstag ist einzig und alleine er verantwortlich“, sagte der Coach des FC Bayern. Er sprach dabei – im Scherz – über jenen Mann, der an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der Mainzer MEWA-Arena das erste Mal im Dress des Rekordmeisters neben ihm Platz nehmen wird. Gestatten: Anthony Barry, seit Freitag offiziell im Trainerteam.

FC Bayern holt Barry aus London

Es war ein langer Weg bis zu diesem „Wunschtransfer“, den Tuchel schon in den Verhandlungen über seinen Zweieinhalbjahresvertrag zur Sprache gebracht hatte. Weil der Engländer allerdings noch beim FC Chelsea unter Vertrag stand (und dort erst nach der Entlassung von Chefcoach Graham Potter freigestellt war), hatten sich die Gespräche gezogen. Erst vergangene Woche, vor dem Abflug nach Manchester, hatte Hasan Salihamidzic auf Nachfrage „keine Hoffnung“ in der Sache Barry.

Nun aber, wo sowohl der FC Bayern als auch der FC Chelsea aus der Champions League ausgeschieden sind und kein direktes Duell mehr droht, ging es plötzlich doch ganz schnell.

Der FC Bayern verpflichtet Anthony Barry. © IMAGO/Dan Weir

Rund 500.000 Euro soll sich der FC Bayern den Transfer des 36-Jährigen kosten lassen, inklusive Bonuszahlungen kann sich die Summe verdoppeln. Eine Stange Geld, aber womöglich auch nicht der letzte Kontakt zu Chelsea. Es ist kein Geheimnis, dass die Londoner nach wie vor Julian Nagelsmann für die Nachfolge von Trainer Frank Lampard im Kopf haben. Nach Informationen unserer Zeitung ist der von Bayern freigestellte Coach zwar aktuell nicht Kandidat Nummer eins. Sollte sich das aber ändern, könnten die Bayern eine saftige Ablöse für den Vorgänger von Tuchel verlangen.

FC Bayern: Tuchel bekommt Wunsch erfüllt

Damit muss Tuchel sich nicht mehr beschäftigen – denn er hat jetzt, was er unbedingt wollte. Und man sah ihm die Erleichterung kurz nach Barry Ankunft auch regelrecht an. Der 49-Jährige lachte, als er sagte: „Endlich ist ein guter Trainer da. Jetzt geht es bergauf.“ Und er führte die Qualitäten des „Neuen“ auch bereitwillig aus.

Konkret stellte Tuchel Barry „Liebe zum Beruf, die kleinsten Übungen, die Energie“ heraus. Und natürlich das Training der Standardsituationen, in dem sogar Tuchel noch etwas lernen konnte. Barry ist zudem als Spielerflüsterer bekannt, kurzum: Er dürfte den angeschlagenen Bayern guttun. (Hanna Raif)