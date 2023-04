Wird er der Kahn-Nachfolger? Das ist der Sohn von Uli Hoeneß

Von: Vinzent Fischer

Obwohl CEO Oliver Kahn noch im Amt ist, kursieren bereits Namen für dessen Nachfolger beim FC Bayern. Einer davon: Uli Hoeneß‘ Sohn Florian.

München – Beim FC Bayern rumort es wie schon lange nicht mehr. Nach der Pleite gegen den FSV Mainz 05 (1:3) droht dem Rekordmeister die erste titellose Saison seit Jahren. Vor allem CEO Oliver Kahn steht in der Kritik und könnte diversen Medienberichten zufolge schon zeitnah abgelöst werden.

Auch wenn Bayern-Präsident Herbert Hainer die Gerüchte um eine Trennung von Kahn dementierte, wurden bereits erste Namen für eine Nachfolge gehandelt. Selbst ein Comeback von Uli Hoeneß soll im Raum stehen. Dabei ist wohl noch ein Vertreter der Familie Hoeneß einer der Kandidaten. Uli Hoeneß‘ Sohn Florian soll laut Bild zur Diskussion für das Amt stehen.

FC Bayern: Wer ist Uli Hoeneß‘ Sohn Florian?

Über Florian Hoeneß ist kaum etwas in der Öffentlichkeit bekannt. Er ist 43 Jahre alt und im von Uli Hoeneß gegründeten Familienbetrieb tätig. Am 2. Juli 2001 beerbte Hoeneß bereits im jungen Alter seinen Vater und ist seither Geschäftsführer der HoWe Wurstwaren KG. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg wurde 1985 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben bis zu 300 Mitarbeiter.

Vater und Sohn unter sich: FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (links) mit seinem Junior Florian. © IMAGO/kolbert-press

Florian Hoeneß weiß also, worauf es ankommt, wenn es darum geht, ein großes Unternehmen zu führen. Und er scheint mit seinem Vater in vielen Dingen auf einer Wellenlänge zu sein. „Papa und ich haben die gleiche Sicht auf wichtige Lebensthemen“, sagte er der Bild zu Uli Hoeneß‘ 70. Geburtstag. „Ich bewundere an ihm seine Streitkultur. Er ist nicht nachtragend, duckt sich nie weg und sagt offen, was er denkt. Dazu hat er die Gabe, eigene Fehler einzugestehen.“

Florian Hoeneß: „Bis ich 14, 15 Jahre alt war, gab‘s für mich nur Fußball“

Auch der Fußball spielte im Leben von Florian Hoeneß eine wichtige Rolle. Top-Manager Uli nahm seinen Filius regelmäßig mit an die Säbener Straße. „Ich durfte auch oft mit zum Training, dort kickten wir. Bis ich 14, 15 Jahre alt war, gab‘s für mich nur Fußball. Eine Profikarriere stand aber nie zur Debatte“, so Hoeneß.

Florian Hoeneß tauchte immer wieder beim FC Bayern auf. Das Bild stammt von der Jahreshauptversammlung 2016. © IMAGO/Ulmer

Selbst im Fußball-Business hat Florian Hoeneß allerdings noch nie gewirkt. Lediglich Besuche bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern sind bekannt. Ohne Vorerfahrung im Management eines Fußballunternehmens scheint es aber ziemlich unwahrscheinlich, dass Florian Hoeneß tatsächlich neuer Bayern-CEO wird. Vater Uli wollte das Gerücht bislang noch nicht kommentieren. (vfi)