Tuchel-Eskalation beim Interview: Effenberg kritisiert FCB-Trainer speziell für eine Aktion

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die Bayern siegten deutlich beim BVB. Für Schlagzeilen sorgt danach vor allem Thomas Tuchels TV-Auftritt. Jetzt äußerte sich Stefan Effenberg dazu.

München – Dicke Luft bei Thomas Tuchel! Der Trainer des FC Bayern München lieferte unmittelbar nach dem Kantersieg seiner Mannschaft im „Klassiker“ gegen den BVB am Samstagabend ein denkwürdiges Interview. Im Live-TV explodierte der 50-Jährige förmlich und brach das Gespräch ab – die Kritik der Sky-Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus war ihm „too much“ geworden.

Stefan Effenberg (l.) äußerte sich kritisch zu Thomas Tuchels Auftritt nach dem Sieg der Bayern in Dortmund. © Screenshot: Sport1 / Chai v.d. Laage / Imago

Am Sonntag (5. November) waren im Sport1-Doppelpass unter anderem die Bayern-Legenden Effenberg und Jürgen Kohler zu Gast. Dabei war auch das Tuchel-Interview, das die Massen im Anschluss elektrisierte, Thema.

Sport1-Doppelpass Erste Ausstrahlung: 1995 Moderator: Florian König

Effenberg tadelt Bayerns Tuchel nach abgebrochenem TV-Interview im Doppelpass

Effenberg, der sich unlängst den Bayern-Vorstand wegen dessen Umgang mit Noussair Mazraoui vorgeknöpft hatte, kann das Auftreten des FCB-Trainers teilweise nachvollziehen: „Ich verstehe auf der einen Seite Tuchel schon ein Stück weit, dass es mal raus muss“, sagte „Effe“ am Sonntag.

Sich gegen die Kritik zu wehren, sei „auch in Ordnung“, sagte der frühere Bayern-Star am Sonntag. „Du darfst aber ein Gespräch als Trainer nicht abbrechen“, kritisierte der 55-Jährige den Coach explizit für sein Verhalten

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

„Hat einen Fehler gemacht“: Effenberg kritisiert FCB-Coach Tuchel im Doppelpass

Für Spieler sei „das nochmal eine andere Situation, aber als Trainer solltest du das nicht. Da hat er einen Fehler gemacht“, stellte der „Tiger“ klar.

Bereits vor dem Spiel hatten sich die Fronten zwischen Tuchel auf der einen sowie Matthäus und Hamann auf der anderen Seite deutlich verhärtet. Den Umgang des Münchner Trainers mit der Kritik bezeichnete Effenberg im Doppelpass als „zu dünnhäutig“. Tuchel hatte nach dem Spiel gegen den BVB auch gesagt, er werde auf Äußerungen der beiden Sky-Experten künftig „nicht mehr eingehen“, weil er „keine Lust mehr“ darauf habe.

Jürgen Kohler lobte Thomas Tuchel nach dessen Auftritt bei Sky. © Funke Foto Services / Imago

Kohler lobt Bayern-Coach Tuchel für sein abgebrochenes TV-Interview

Jürgen Kohler, der am Sonntag ebenfalls in der Sendung auftrat, bewertete Tuchels Reaktion anders. „Ich verstehe den Thomas“, sagte der Weltmeister von 1990. Tuchel habe „toll reagiert. Er hat eben auch mal Ventile für das geöffnet, was ihn auch beschäftigt hat“, lobte Kohler.

Dienstältester Profi jedes Bundesligisten: Nur einer gleichauf mit Thomas Müller Fotostrecke ansehen

„Ich finde, das sollte man ihm als Trainer bei Bayern München, der sowieso immer extrem unter Druck steht, auch zugestehen“, forderte der 58-Jährige, der von 1989 bis 1991 für den Rekordmeister gekickt hatte.

Nach dem Spiel in Dortmund sorgte der Münchner Coach jedoch nicht nur mit seinem abgebrochenen TV-Interview für Aufsehen. Denn der Bus der Bayern fuhr nach der Partie beim BVB ohne Tuchel los. (wuc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.