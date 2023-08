Yann Sommer verabschiedet sich vom FC Bayern: „Erfahrung, die ich nie vergessen werde“

Von: Marius Epp

Yann Sommer beendet sein kurzes Kapitel beim FC Bayern. © IMAGO/Mladen Lackovic

Yann Sommer verlässt den FC Bayern nach nur einem halben Jahr schon wieder. Der Torhüter verabschiedete sich auf Instagram.

München – Der FC Bayern und Yann Sommer – das war nur ein kurzes Rendez-vous. Der Torhüter verabschiedet sich nach nur einem halben Jahr aus München. Sein Wechsel zu Inter Mailand war schon einige Tage absehbar. Auf seinem Instagram-Kanal schaffte der Schweizer nun Klarheit.

Yann Sommer verlässt den FC Bayern: „Eine spannende Reise geht zu Ende“

„Eine spannende Reise geht zu Ende“, schreibt er und bedankte sich beim FC Bayern. Er spricht von einer „Erfahrung, die ich nie vergessen werde“ und wünscht dem Rekordmeister viel Erfolg. Seine sportliche Zukunft liegt bei Inter Mailand. Am Montag absolviert er dort seinen Medizincheck.

Der FC Bayern und Inter Mailand gaben den Transfer zunächst nicht bekannt. Die beiden Vereine haben sich aber schon geeinigt, den Münchnern winkt eine Ablösesumme von 6,75 Millionen Euro. Sommer war erst in der Winterpause von Borussia Mönchengladbach für acht Millionen Euro an die Isar gewechselt, um den auf Skiern verunglückten Manuel Neuer zu ersetzen.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1989 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz bisherige Vereine: Grasshoppers Zürich, FC Basel, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern hat momentan nur noch Sven Ulreich

Neuers Rückkehr ist nun absehbar – und Sommer weiß, dass er in der Rangordnung hinter dem Weltmeister steht. Eine Rolle als Nummer zwei war für ihn nie vorstellbar. Sein Ziel ist es, bei der Europameisterschaft 2024 als Nummer eins im Schweizer Tor zu stehen. Dafür braucht er Spielpraxis.

Bei den Nerrazurri wird Sommer die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten André Onana antreten. Der FC Bayern hat mit dem Abgang des 34-jährigen Schweizers nur noch einen fitten Profi-Torhüter im Kader – Sven Ulreich. Dieser bestritt auch das Testspiel gegen Monaco am Montag. Alexander Nübel wechselte auf Leihbasis zum VfB Stuttgart.

Der FC Bayern informierte am Montag über eine erneute, planmäßige Operation von Manuel Neuer. Wann er genau ins Tor zurückkehrt – und in welcher Form – ist offen. Zwischen den Pfosten ist also Handlungsbedarf. Yassine Bounou vom FC Sevilla gilt als Kandidat. (epp)