Yann Sommer bringt eine besondere Qualität mit, die Neuer und Ulreich fehlt

Von: Antonio José Riether

Mit Yann Sommer hat sich der FC Bayern nicht nur einen Torwart mit starken Reflexen und einer großen Routine geholt, sondern auch ein echtes Sprachtalent.

München - Mit Yann Sommer hat sich der FC Bayern mit einem Torwart verstärkt. Damit landeten die Münchner einen Coup, der Schweizer Nationalkeeper gilt seit Jahren als einer der zuverlässigsten Schlussmänner der Bundesliga und zeigte in der Vergangenheit sowohl im Verein als auch in der „Nati“ Weltklasse-Leistungen. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht ist der 34-Jährige ein Gewinn für den Rekordmeister, besonders ein Talent könnte sich vorteilhaft für seinen neuen Klub auswirken.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 in Morges (Schweiz) Position: Torhüter Profi-Stationen: FC Basel, FC Vaduz, Grasshoppers Club Zürich, Borussia Mönchengladbach Länderspiele: 80 (für die Schweiz)

Yann Sommer: Vor erstem Bayern-Training sprach der Keeper angeregt mit Frankreich-Talent Tel

Die Bayern schlossen den Transfer des neuen Torhüters nach zähen Verhandlungen am Donnerstagnachmittag ab und präsentierten Sommer als Ersatz für den verletzten Kapitän Manuel Neuer. Kurz nach seiner Vertragsunterzeichnung trainierte der Keeper bereits mit seinen neuen Teamkollegen an der Säbener Straße, vor seiner ersten Einheit unter Chefcoach Julian Nagelsmann wurde er beim Plaudern mit einem seiner Mannschaftskameraden gefilmt.

So führte Sommer beim erstmaligen Betreten des Trainingsgeländes ein angeregtes Gespräch mit dem 17-jährigen Stürmer Mathys Tel. Dass sich die beiden so flüssig unterhalten, hat einen bestimmten Grund: Sommer ist ein wahres Sprachtalent. Der Routinier spricht neben seinem Dialekt Schweizerdeutsch nicht nur fließend Hochdeutsch und Englisch, sondern auch Französisch.

Yann Sommer: Seine Französisch-Kenntnisse könnten die Kommunikation auf ein neues Level heben

Angesichts seines Geburtsortes ist dies nicht verwunderlich, denn Sommer wurde in Morges am Genfersee im Kanton Waadt geboren. Etwas mehr als 80 Prozent der Bevölkerung spricht hier Französisch, die französischsprachige Großstadt Lausanne ist nur etwa zehn Kilometer entfernt. Aufgewachsen ist Sommer jedoch im deutschsprachigen Basel, wo er als Kind beim FC Concordia mit dem Fußballspielen begann, ehe er sich mit vierzehn Jahren der Jugendabteilung des FC Basel anschloss.

Seine sprachlichen Fähigkeiten könnten für die Kommunikation innerhalb der Mannschaft durchaus förderlich sein, besonders in der Defensive könnte Sommer diese Qualität einbringen. Mit Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Bouna Sarr und dem derzeit verletzten Lucas Hernández wird die neue Nummer 27 des FC Bayern gleich vier französischsprachige Akteure in der Abwehrreihe dirigieren müssen. Hinzu kommen Sadio Mané, Kingsley Coman und eben Mathys Tel, deren Muttersprache ebenfalls Französisch ist.

FCB-Kapätän Manuel Neuer gestand einst: „Habe die Französisch-Vokabeln nicht gelernt“

Sommer hat seinen beiden Hauptkonkurrenten Sven Ulreich und Manuel Neuer also etwas voraus. Neuer spricht laut eigener Aussage kein Französisch, wie er während einer Kinder-Pressekonferenz des DFB im Jahr 2016 verriet. „Ich hatte ein Jahr Französisch und die Vokabeln nicht gelernt. Da bekommt man vom Lehrer schnell die Quittung“, erzählte der 36-Jährige den jungen Fragestellern. Ulreich ist ebenfalls nicht für seine Französisch-Kenntnisse bekannt.

Somit hat Sommer vor seiner ersten Auswärtsfahrt mit seinem neuen Arbeitgeber bereits einen Vorteil. Ob sich Julian Nagelsmann dazu entscheidet, den neuen Spieler gleich beim Gastspiel in Leipzig aufzutellen, wird sich am Freitagabend zeigen. So könnte Sommer durchaus sein Debüt für den Serienmeister feiern. (ajr)