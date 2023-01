FC Bayern kassiert Korb: Sommer-Wechsel fällt ins Wasser – Gladbach erteilt Absage

Von: Felix Durach

Seit der Verletzung von Neuer suchen die Bayern einen Torwart-Ersatz. Gladbachs Yann Sommer galt als Wunschlösung – doch die scheint nun ins Wasser zu fallen.

München/Mönchengladbach - Seit der schweren Verletzung von Manuel Neuer sucht der deutsche Rekordmeister händeringend nach einem Ersatzmann für die Torwarteposition. Neuers eigentlicher Stellvertreter Sven Ulreich soll voraussichtlich in seiner Rolle als Back-Up verbleiben. Die Vereinsführung sucht deshalb im Winter-Transferfenster nach einem neuen Keeper. Dabei verdichteten sich die Hinweise immer mehr, dass Yann Sommer die Wunschlösung der Münchner sei.

Wunschlösung beim FC Bayern: Vereinsführung erteilt Yann Sommer mit Wechsel-Absage

Doch am Samstag erteilte die Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach, wo Sommer noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag steht, dem Wechsel eine Absage. Wie die Rheinische Post berichtet, sollen die Fohlen einen Winter-Wechsel offiziell ausgeschlossen haben. „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“, zitiert das Portal Sportdirektor Roland Virkus.

Yann Sommer im Training von Borussia Mönchengladbach. © Thomas Haesler/imago-images

Bereits am Freitag hatte sich Gladbachs Cheftrainer Daniel Farke ähnlich zur Personalie Sommer geäußert. „Wir sehen keinen Grund und haben kein Bestreben, ihn abzugeben. Wir arbeiten ambitioniert, wollen unsere Ziele erreichen – und dazu gehört ein Top-Keeper wie Yann”, erklärte der Coach der Fohlen.

Kein Sommer im Winter für den FC Bayern: Wer sind die Alternativen?

Sommer ist seit 2014 die unumstrittene Nummer eins im Tor der Gladbacher. Auch in der Schweizer Nationalmannschaft hat der 34-Jährige die Rolle des Stammkeepers inne und war bei der WM in Katar mit großartigen Auftritten bis zur herben 1:6 Niederlage gegen Portugal maßgeblich an dem positiven Abschneiden der Schweizer beteiligt.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wen die Bayern als Alternative auf dem Schirm haben. Kommt es nach den – gelinde gesagt – zurückhaltenden Nübel-Aussagen doch noch zu einer Rückkehr des designierten Neuer-Nachfolgers? Vertraut man doch auf den eigentlichen Neuer-Backup, Sven Ulreich? Beide Optionen scheinen den Verantwortlichen beim Rekordmeister nicht so zu gefallen. Wahrscheinlich rücken nun andere Bundesliga-Keeper in den Fokus der Münchner, der Name des Frankfurter Torhüters, Kevin Trapp, geistert immer mal wieder durch die Medien.

Damit ein Wechsel von Yann Sommer doch nochmal ein Thema für den FC Bayern werden kann, so schreibt es die Rheinische Post, müsse schon ein „unmoralisches Angebot“ bei den Borussen eintrudeln. Das scheint, Stand jetzt, aber eher ausgeschlossen. So oder so – der Ball liegt nun in München. (fd)