Yann Sommer: Eine Legende und ein gefallenes Talent trugen bereits seine neue Rückennummer

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern hat mit Yann Sommer einen neuen Keeper verpflichtet. Seine neue Rückennummer trugen in der Vergangenheit bereits verschiedenste Spieler.

München – Am Donnerstag war es so weit. Yann Sommer trainierte erstmals mit seinen neuen Teamkollegen an der Säbener Straße, um 15.30 Uhr gab der FC Bayern schließlich die Verpflichtung des Keepers von Borussia Mönchengladbach offiziell bekannt. Der neue Torhüter des Rekordmeisters lernte somit seinen neuen Arbeitsplatz und seine neuen Teamkollegen kennen. Auch seine neue Rückennummer steht schon fest.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 in Morges (Schweiz ) Position: Torhüter Profi-Stationen: FC Basel, FC Vaduz, Grasshoppers Club Zürich, Borussia Mönchengladbach Länderspiele: 80 (für die Schweiz)

Yann Sommer offiziell beim FC Bayern vorgestellt: Auch seine Rückennummer ist schon bekannt

In rot-blauer Trainingskluft betrat Sommer am Donnerstagnachmittag den Trainingsplatz in München-Harlaching, dabei unterhielt er sich mit dem 17-jährigen Angreifer Mathys Tel. Bereits während der ersten Einheit des Schweizer Nationalkeepers war seine neue Rückennummer auf seinem Trainingsoberteil zu sehen. Später wurde diese in der Vereinsmitteilung der Münchner bestätigt.

Auf den Pressebildern mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte Sommer stolz sein Trikot, auf dem die Nummer 27 prangt. Der Torhüter wird also nach dreizehn Jahren am Stück mit der Rückennummer 1 zwei neue Ziffern auf seiner Spielbekleidung tragen. Bei Borussia Mönchengladbach sowie bei seinem Jugendklub FC Basel lief er stets mit der typischen Torhüter-Nummer auf. Die 1 beansprucht beim FC Bayern selbstverständlich Manuel Neuer, Ersatzkeeper Sven Ulreich läuft aktuell mit der 26 auf.

Yann Sommer ist in München angekommen und trainierte schon mit der Mannschaft. © FC Bayern München

FC Bayern verpflichtet Yann Sommer: Schweizer trägt David Alabas ehemalige Rückennummer

Seit Sommer 2021 war die Rückennummer frei, zuletzt trug David Alaba die 27 etwa zwölf Jahre lang. Der Österreicher war der erste echte Star, der mit dieser Nummer auf dem Trikot bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid eine große Karriere beim FC Bayern hinlegte.

Seine Vorgänger erhielten teilweise viele Vorschusslorbeeren, setzten sich jedoch nie beim Serienmeister durch. Vor Alaba trug Deniz Yilmaz die 27 in der Saison 2008/09, ein Pflichtspiel blieb ihm allerdings verwehrt. Der Mittelstürmer machte später in der Türkei auf sich aufmerksam, etwa bei Bursaspor oder Trabzonspor, und spielte sogar zweimal für die Nationalmannschaft des Aserbaidschans.

FC Bayern: Auch Skandal-Profi Berkant Göktan trug beim FC Bayern die 27

Vor Yilmaz trug mit Stefano Celozzi ebenfalls ein Nachwuchsspieler die 27, der Deutsch-Italiener lief ebenfalls nie in einem Pflichtspiel für die Bayern auf. Der Günzburger spielte während seiner Karriere jedoch bei namhaften deutschen Klubs, wie dem Karlsruher SC, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

Traurige Bekanntheit erlangte der erste Bayern-Profi, der die 27 trug. Berkant Göktan kam aus dem Münchner Nachwuchs und galt als großes Talent, zu mehr als drei Kurzeinsätzen in den Spielzeiten 1998/99 und 1999/2000 reichte es jedoch nicht. Grund dafür waren meist disziplinarische Probleme, Göktans Tiefpunkt war jedoch 2008, als ihm sein Vertrag beim TSV 1860 München aufgrund nachgewiesenen Kokainmissbrauchs fristlos gekündigt wurde, zudem wurde er für ein Jahr vom DFB gesperrt. (ajr)