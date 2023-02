Vermisst noch jemand Neuer? Sommer wird erst zum Bayern-Helden und hat danach Riesenglück

FC Bayern siegt bei PSG

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schimak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Yann Sommer hielt beim CL-Kracher in Paris seinen Kasten sauber. Auch die Bayern-Bosse waren begeistert. Vermisst noch jemand Manuel Neuer?

Paris/München – Das einzig Holprige an der Auswärtsreise des FC Bayern zum Hinspiel im Achtelfinal-Kracher der Champions League war der Rückflug am Mittwochvormittag. Aufgrund eines IT-Ausfalls bei der Lufthansa verzögerte sich Heimreise der siegreichen Münchner aus Paris.

Name: Yann Sommer Geburtstag: 17. Dezember 1988 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Torhüter Marktwert: 5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern reist verspätet aus Paris ab: IT-Probleme bei Lufthansa waren schuld

Erst am Mittag hob die Maschine in Richtung bayerische Landeshauptstadt ab. Mit dabei war natürlich Yann Sommer. Der Keeper feierte am Vorabend beim 1:0 (0:0)-Sieg bei PSG sein Bayern-Debüt in der Königsklasse – und das gleich gegen Messi, Mbappé und Co.. Es gibt vermutlich einfachere Aufgaben.

Doch von Nervosität bei Sommer keine Spur! Der 34-Jährige spielte, als habe er seit Jahren nichts anderes gemacht. Ruhig, abgeklärt und sicher im Aufbau. „Ich gewöhne mich an das Spiel, das ich in München habe“, sagte Sommer nach der Partie bei Amazon Prime: „Ich habe etwas weniger Arbeit“, gestand der Schweizer da.

Yann Sommer überrascht nach PSG-Spiel mit Aussage: „Ich habe etwas weniger Arbeit“

Wünscht sich Sommer etwa mehr Beschäftigung? Keineswegs. Es war viel mehr ein Kompliment an seine Vorderleute. „Wir haben in der Defensive extrem viel weg verteidigt“, so der Keeper: „Es ist ein Geschenk für einen Torwart, wenn die Abwehrspieler so stark verteidigen.“

Mehr zu tun bekam Sommer dann erst, als Kylian Mbappé nach einer knappen Stunde eingewechselt wurde. Anschließend veränderte sich die Dynamik im PSG-Spiel – und die Bayern ließen mehr Chancen zu. In der 74. Minute hatte Sommer dann seinen Neuer-Moment!

+ Yann Sommer hielt gegen Kylian Mbappé und PSG den Kasten sauber. © IMAGO / kolbert-press /Beautiful Sports

PSG gegen FC Bayern: Sommer hält überragend gegen Mbappé – Brazzo voll des Lobes

Mbappé war auf links durchgebrochen, marschierte frei auf den Bayern-Keeper zu. Doch dieser blieb lange stehen und parierte glänzend – wenn auch wohl nicht ganz schmerzfrei – mit dem Gesicht. Den darauffolgenden Doppel-Nachschuss von Neymar konnte Sommer nur abklatschen lassen, Mbappé schob schließlich doch noch ein – er stand zuvor aber klar im Abseits.

Nach der Partie war auch Hasan Salihamidzic voll des Lobes für Sommer: „Vom ersten Spiel, von der ersten Minute an, hat er gespielt, als ob er schon immer bei uns wäre“, sagt der Sportvorstand in der Mixed Zone des Parc des Princes: „Auch heute hat er das wieder bestätigt.“

Vermisst noch jemand Neuer? Sommer wird erst zum Bayern-Helden und hat danach Riesenglück

Vor allem seine fußballerischen Fähigkeiten lassen den Ausfall von Manuel Neuer fast gänzlich vergessen. Auch wenn Sommer nach seiner spektakulären Tat fast ein Riesen-Fauxpas unterlaufen wäre. Doch sein Fehlpass im Aufbau blieb von PSG ungestraft – Riesenglück für den FC Bayern.

„Man muss ihm ein Kompliment machen“, befand Brazzo nichtsdestotrotz. „Er spielt sehr gut mit, strahlt Ruhe aus. Er hat das Vertrauen in sich, mutig von hinten raus zu spielen“, so Salihamidzic: „Er macht das hervorragend“. Es war wahrlich ein bemerkenswerter Paris-Auftritt von Sommer, der sich nach all dem Theater um seinen Wechsel zum FC Bayern und der nebenbei stattfindenden Neuer-Diskussion, schnell sein Standing an der Säbener Straße erarbeitet hat.

Auch wenn das noch weit entfernte Zukunftsmusik ist: Der sympathische Schweizer muss sich auf keinen Fall verstecken, wenn (Noch-) Kapitän Neuer in der zweiten Jahreshälfte wieder zurückkehren wird. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO / kolbert-press /Beautiful Sports