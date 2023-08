Sommer-Wechsel zu Inter vor Abschluss – Medizincheck am Montag

Torwart-Karussell beim FCB

Der Transfer von Yann Sommer vom FC Bayern München zu Inter Mailand steht kurz vor dem Abschluss. Die beiden Vereine haben sich geeinigt.

München – Nur ein halbes Jahr nachdem der FC Bayern München Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet hatte, um den Ausfall von Manuel Neuer zu kompensieren, verlässt der Schweizer Schlussmann den Rekordmeister wieder. Der deutsche Rekordmeister hat sich mit Inter Mailand über einen Wechsel des 34-Jährigen geeinigt.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1989 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz bisherige Vereine: Grasshoppers Zürich, FC Basel, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Nach Nübel verlässt auch Sommer den FC Bayern

Bayerns Torwart-Karussell nimmt Fahrt auf. Ende Juli wurde Alexander Nübel (26/Vertrag bis 2025) an den VfB Stuttgart verliehen. Nun steht Yann Sommer (34) unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Nach tz-Informationen befindet sich der Transfer in den finalen Zügen. Der Medizincheck soll am Montag stattfinden. Dem FC Bayern winkt eine Ablöse von 6,75 Millionen Euro.

Der deutsche Rekordmeister hatte Sommer erst in der vergangenen Winterpause für acht Millionen Euro von Ligarivale Borussia Mönchengladbach verpflichtet und damit auf die schwere Verletzung (offener Unterschenkelbruch) von Kapitän Manuel Neuer (37) reagiert. Der Abgang des Schweizers hatte sich bereits seit Monaten abgezeichnet. Sein Ziel ist es, als Nummer eins der Nationalmannschaft bei der EM 2024 in Deutschland im Tor zu stehen. Dafür braucht er einen Stammplatz im Verein. Den kann ihm der FC Bayern nicht garantieren. Bei Champions-League-Finalist Inter wird Sommer Nachfolger des zu Manchester United gewechselten André Onana (27).

+ Yann Sommer steht kurz vor dem Abschied beim FC Bayern. © IMAGO / NurPhoto

Nach Sommer-Abgang: Wer wird der neue Neuer-Vertreter?

Für einen Torhüter will der FC Bayern in diesem Sommer keine hohe Ablöse zahlen (tz berichtete). Zwar schätzen die Münchner Kaderplaner auch die fußballerischen Fähigkeiten von David Raya (27/Vertrag bis 2024), die von Premier-League-Club Brentford geforderte Ablöse von rund 40 Millionen Euro ist aus Bayern-Sicht aber zu hoch. Ein weiterer Name auf der Torhüter-Liste ist Bono (32/Vertrag bis 2025) von Europa-League-Sieger FC Sevilla. Auch Ex-ManUnited-Torwart David de Gea (32/vereinslos) wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Unklar ist auch, wie stark Neuer nach seinem Unterschenkelbruch wieder zurückkommt. Mittlerweile geht man von einem Comeback im Herbst aus. Die Bayern möchten ihm auf dem Weg ins Tor so wenig Druck wie möglich machen. Klar ist aber auch: Von Neuers Genesung hängt beim FC Bayern viel ab.

Rubriklistenbild: © IMAGO / NurPhoto